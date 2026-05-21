Festeja Milei: el FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y Argentina recibirá otros US$1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este jueves la segunda revisión del acuerdo firmado con Argentina y autorizó un nuevo desembolso de US$1.000 millones. De este modo, los desembolsos acumulados para el país ascienden a unos US$15.800 millones.

A través de un comunicado oficial, el FMI destacó que el Gobierno logró sostener el programa económico “a pesar de un contexto global y nacional más complejo” y valoró el avance de reformas fiscales, laborales, comerciales y monetarias impulsadas por la administración de Javier Milei.

En ese sentido, el organismo señaló que las políticas implementadas permitieron una “marcada disminución de la inflación anual”, la obtención del “primer superávit fiscal primario en años” y una mejora en la confianza del mercado. Además, remarcó los avances en desregulación económica y en la aprobación de leyes consideradas clave para consolidar un modelo “más orientado al mercado”. “La implementación del programa se ha mantenido sólida”, sostuvo el Directorio Ejecutivo.

Pese a que el organismo reconoció que hasta fines de 2025 la meta de acumulación de reservas no se había cumplido, ponderó que el gobierno de Milei había tomado medidas correctivas posteriores que permitieron recomponer reservas y fortalecer el esquema cambiario.

Si bien el Directorio respaldó el programa económico del Gobierno argentino, también advirtió que éste todavía enfrenta “riesgos elevados” tanto por factores externos como internos y subrayó la necesidad de mantener planes de contingencia. “El apoyo continuo a los más vulnerables será fundamental para mantener el respaldo social al programa de reformas de Argentina”, remarcó el Fondo.

Tras la reunión del Directorio, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que las autoridades argentinas “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y creación de una economía más orientada al mercado”. Según indicó, los cambios implementados ayudaron a recuperar la confianza financiera y permitieron retomar el proceso de desinflación, aun en un escenario internacional más adverso.

Cabe recordar que que este nuevo desembolso forma parte del programa de 48 meses acordado entre el organismo y el Gobierno de Javier Milei, el cual contempla un financiamiento total cercano a los US$20.000 millones.

Qué le pidió el FMI al gobierno de Milei

La titular del Fondo también remarcó la necesidad de sostener el equilibrio fiscal mediante una reducción adicional de subsidios energéticos, una mayor focalización de la asistencia social y el control del gasto discrecional.

En paralelo, planteó que Argentina deberá avanzar en reformas tributarias y previsionales para consolidar el ancla fiscal y mantener márgenes para el gasto social prioritario.

Entre las principales recomendaciones, el FMI insistió en profundizar la acumulación de reservas internacionales mediante compras de divisas del Banco Central y una mayor flexibilidad cambiaria.

También reclamó fortalecer la transparencia y la comunicación de la autoridad monetaria, mejorar la transmisión de la política monetaria y continuar reforzando la regulación financiera.

En el plano estructural, el organismo elogió los avances en desregulación económica y alentó al Gobierno a seguir impulsando reformas para “crear una economía más competitiva y abierta”. En esa línea, el comunicado menciona especialmente el potencial de sectores estratégicos como la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento.