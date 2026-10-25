Ferro perdió y dejó abierto el sueño de Godoy Cruz de meterse en la final por el ascenso

Ferro perdió 3 a 0 este sábado de local ante Chaco For Ever, y en calle Balcarse se festejó como un triunfo propio. Godoy Cruz, que juega mañana, todavía tiene chances de pelear por el primer puesto de la zona A de la Primera Nacional, que da un pasaje para la final por el ascenso.

Pese a la dura derrota, el elenco de Caballito sigue como único líder del grupo, con 65 unidades. El Tomba, que tiene 60, enfrentará este domingo a las 17 horas a Mitre en Santiago del Estero, obligado a ganar para mantener chances de subirse a la punta en la última jornada.

Para que la remontada sea posible, la combinación de resultados requiere un margen casi perfecto: Un empate de Ferro en la última jornada y dos triunfos propios (ante a Mitre y contra Almirante Brown la próxima semana).

De darse esa combinación, ambos equipos quedarían igualados en la cima con 66 unidades. En ese escenario de empate en puntos, la ventaja es del equipo de Pablo De Muner que tiene mejor – y por lejos- diferencia de gol.

Por ese motivo, la caída del puntero, y que haya sido por goleada, dejó la llama de la esperanza encendida para el Expreso.