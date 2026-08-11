Ferragosto vuelve a la Plaza Italia con música, gastronomía y tradiciones

La Plaza Italia volverá a convertirse en un punto de encuentro para celebrar las tradiciones italianas con una nueva edición de Ferragosto in Piazza Italia. La actividad se realizará el miércoles 19 de agosto, de 10 a 12, en el espacio ubicado en 25 de Mayo y San Lorenzo, y estará abierta tanto a vecinos y turistas como a escuelas primarias y secundarias que quieran sumarse a la propuesta.

La jornada es organizada en conjunto por la Ciudad de Mendoza, el Consulado de Italia y la Escuela Italiana XXI Aprile. A lo largo de la mañana, estudiantes de la institución y representantes del consulado compartirán diferentes expresiones de la cultura italiana a través de presentaciones musicales en vivo, exposiciones artísticas, demostraciones de cocina y talleres interactivos.

La propuesta busca acercar estas tradiciones a la comunidad desde una mirada educativa y participativa. Por eso, además de las actividades vinculadas con la música y la gastronomía, habrá contenidos relacionados con el arte y distintos aspectos de la cultura italiana, en una jornada pensada para compartir y conocer parte de la historia de una comunidad que dejó una fuerte huella en Mendoza.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Ferragosto es una de las celebraciones tradicionales más importantes de Italia y tiene lugar cada 15 de agosto. Su origen está relacionado con el cierre de las labores agrícolas durante el verano europeo y, con el paso del tiempo, la fecha también quedó asociada a la celebración de la Asunción de la Virgen María. Actualmente, es una jornada marcada por los encuentros y las celebraciones en distintos puntos del país.

En Mendoza, la celebración adquiere además un significado especial por el vínculo histórico con la inmigración italiana y su aporte a la identidad provincial. La realización de Ferragosto in Piazza Italia fue reconocida por la Cámara de Diputados de Mendoza en septiembre de 2023, en reconocimiento a su valor histórico y social y al vínculo que mantiene la provincia con la cultura italiana.