Feroz incendio en San Carlos: las llamas destruyeron por completo una cabaña

Un incendio consumió por completo una cabaña en el distrito de La Consulta, en San Carlos. El siniestro tuvo lugar durante el lunes por la noche. Pese a la magnitud del evento, no hubo heridos.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 21:35 en una propiedad ubicada sobre calle San Martín Este, donde trabajaron efectivos policiales y Bomberos de San Carlos para controlar las llamas.

Según relató la propietaria de la vivienda, el fuego se habría iniciado luego de que una estufa a leña tomara contacto con el techo de madera del inmueble, lo que provocó una rápida propagación de las llamas. El incendio ocasionó daños totales en la vivienda, de aproximadamente 120 metros cuadrados.

En el operativo también intervinieron personal de Defensa Civil de San Carlos, efectivos de la UEP San Carlos y Cuerpos Especiales. Además, tomó intervención el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) debido a la presencia de una menor de edad conviviente en el domicilio.