Fernando Burlando asumirá la querella por la muerte de Morena González

Fernando Burlando y María Elena Quintero trabajarán en la representación de la familia de la joven de 18 años que murió tras el accidente ocurrido en septiembre. También representarán a las otras personas que resultaron heridas cuando un Chevrolet 400 perdió el control e impactó contra el sector del público.

La causa judicial por la muerte de Morena González, ocurrida durante las picadas de Lavalle, tendrá un cambio en la representación legal de las víctimas. Burlando asumirá la querella junto a la letrada, quienes estarán a cargo del patrocinio de la familia de la joven y de las personas que sufrieron lesiones durante el siniestro.

Los dos profesionales ocuparán el lugar que hasta ahora tenía el abogado Eduardo de Oro, quien había acompañado a los familiares de Morena desde las primeras etapas de su participación en la investigación judicial.

La incorporación de Burlando representa un nuevo paso de la familia en su búsqueda de respuestas sobre las circunstancias que provocaron el accidente y las posibles responsabilidades detrás de lo ocurrido.

El hecho se produjo el domingo 20 de septiembre, en el predio donde se desarrollaban las Picadas de Lavalle. Durante una de las competencias, un Chevrolet 400 perdió el control, se desvió de su trayectoria e impactó contra el muro de contención y las gradas donde se encontraba el público.

Como consecuencia del choque, cuatro personas resultaron heridas. Morena, oriunda de Junín, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada al Hospital Central, donde permaneció internada en terapia intensiva durante dos días. Finalmente, falleció el martes 22 de septiembre.

La investigación busca reconstruir la mecánica del accidente y establecer si existieron responsabilidades vinculadas tanto con el vehículo como con las condiciones de seguridad del evento.