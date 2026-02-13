Feriados de Carnaval en Chile: demoras en el Paso y un escenario muy distinto al de 2025

En la previa del feriado de Carnaval —que este año suma dos jornadas no laborables el lunes 16 y martes 17 de febrero— el tránsito por el Paso Internacional Cristo Redentor presenta demoras de apenas una hora para cruzar a Chile, según informaron desde Gendarmería Nacional durante la mañana de este viernes.

La escena contrasta con otros veranos recientes, cuando los tiempos de espera superaban ampliamente las expectativas de quienes elegían las playas del Pacífico para una escapada. Muchos mendocinos igualmente emprendieron viaje hacia destinos como Viña del Mar y balnearios cercanos, aprovechando el descanso extendido y, en varios casos, para realizar compras vinculadas al inicio del ciclo lectivo.

Un flujo más moderado que en 2025

El movimiento actual difiere notablemente del registrado en el mismo fin de semana largo de Carnaval de 2025, cuando las demoras en el complejo chileno Los Libertadores llegaron a extenderse hasta siete horas. Este febrero, salvo la interrupción temporaria por una tormenta que obligó a cerrar el paso durante dos días, el tránsito se mantuvo ágil.

Uno de los factores que explica esta diferencia es el contexto cambiario. Mientras que en el verano anterior el dólar se cambiaba en torno a 950 pesos chilenos, actualmente las casas de cambio ofrecen cerca de 850-855 pesos chilenos por billete estadounidense. El menor rendimiento del dólar encarece los precios medidos en moneda extranjera, reduciendo parte del atractivo que supo tener Chile para los argentinos.

Por ejemplo, un producto valuado en 400.000 pesos chilenos que en febrero de 2025 equivalía a unos 421 dólares, hoy ronda los 470 dólares. Este movimiento responde al fortalecimiento del peso chileno, fenómeno asociado a distintos factores económicos y políticos, entre ellos el cambio de expectativas tras la elección presidencial que consagró a José Antonio Kast en diciembre pasado y el buen desempeño del cobre, principal exportación del país trasandino.

Ajuste de presupuestos y formas de pago

Con este escenario, quienes cruzan la cordillera deben recalcular gastos. Cambiar pesos argentinos por chilenos en el mercado informal implica una pérdida significativa, por lo que muchos optan por llevar dólares y cambiarlos en destino, aun cuando la cotización ya no resulta tan conveniente como un año atrás.

En este contexto, el uso de tarjeta de crédito aparece como la alternativa más segura y competitiva, siempre que esté habilitada para consumos en el exterior. La estrategia habitual es realizar el “stop debit” entre el cierre y el vencimiento del resumen y luego cancelar el saldo con dólares, accediendo al tipo de cambio minorista del Banco Nación.

La tarjeta de débito también es una opción válida si el débito se realiza desde una cuenta en dólares, aunque implica mayor exposición ante eventuales fraudes, dado que el dinero se descuenta en el momento. Este verano, además, algunos argentinos comenzaron a utilizar billeteras virtuales como Prex, aunque su aceptación comercial todavía no es generalizada.

Así, el fin de semana largo de Carnaval encuentra al Paso Cristo Redentor con tránsito fluido y a los mendocinos cruzando la cordillera, pero en un contexto económico que modera el entusiasmo masivo que marcó el verano 2025.