El próximo lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración se traslada del viernes 20 para conformar un fin de semana largo. De acuerdo con un relevamiento realizado en los comercios de la Ciudad de Mendoza, la mayoría de los locales abrirá sus puertas durante media jornada, mientras que algunos mantendrán la atención en horario habitual. Así lo informaron desde CECITyS, entidad que realiza un seguimiento de la actividad comercial en la capital mendocina.

La fecha recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, resistieron el avance de una flota anglofrancesa que buscaba imponer la libre navegación de los ríos interiores. La defensa fue organizada por el general Lucio Norberto Mansilla sobre el río Paraná, a la altura de San Pedro, mediante cañones, cadenas tendidas sobre el río y milicias. Aunque las fuerzas extranjeras lograron imponerse militarmente después de casi ocho horas de combate, el enfrentamiento se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional.

En cuanto a las condiciones laborales, el Centro de Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) recordó que los trabajadores no están obligados a prestar servicios durante un feriado nacional y no pueden recibir sanciones por decidir no concurrir. En ese caso, deben percibir su remuneración habitual, sin descuentos por la jornada. La normativa también contempla que quienes sí trabajen durante el feriado deben cobrar la remuneración correspondiente al día feriado más una cantidad igual, es decir, el pago doble por las horas trabajadas.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar compras en el centro mendocino deberán tener en cuenta que la atención comercial será dispar durante el lunes, mientras que los empleados del sector cuentan con el derecho a decidir si trabajan y a recibir la compensación establecida por ley en caso de hacerlo.