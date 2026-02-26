Fentanilo contaminado: Casación ratificó la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma

El director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Maiorano, sufrió un revés judicial luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara su prisión preventiva, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que, de acuerdo a los avances de la causa, estuvo vinculado con la muerte de 111 personas en distintas regiones del país.

La resolución fue firmada por los jueces Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV, quienes consideraron “inadmisible” el recurso presentado por la defensa del imputado. De esta manera, el tribunal dejó firme la detención al considerar que no había argumentos suficientes para revisar la medida dispuesta en instancias anteriores.

Hay que resaltar que Maiorano está procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte -al menos 20 casos ya acreditados-, en concurso real con la adulteración de medicamentos de un modo peligroso para la salud pública, en calidad de coautor. La imputación contempla tanto el presunto impacto letal como el riesgo extendido generado por la distribución del producto.

Cabe recordar que el director técnico de HLB Pharma está detenido desde el 25 de septiembre de 2025, cuando fue arrestado por orden del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

Además de Maiorano, también se encuentra involucrado Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., junto a otros 16 integrantes de las firmas. A todos ellos se les atribuye haber participado en decisiones relacionadas con la elaboración, comercialización y distribución del lote 31202 del opioide, producido el 16 de diciembre de 2024 con destino al sistema público de salud.

De acuerdo al expediente judicial, la adulteración del fármaco se produjo por un proceso de fabricación con “múltiples falencias, entre ellas muchas críticas”, frente a las cuales existieron diversas alertas que no fueron atendidas.