Fenómeno de el Niño: San Carlos lanzó un pedido clave a los vecinos

La Municipalidad de San Carlos, en conjunto con Vialidad e Irrigación, lleva adelante trabajos en calle El Campo para favorecer el drenaje del agua y prevenir posibles complicaciones ante las condiciones climáticas actuales.

En este contexto, desde el municipio emitieron un comunicado dirigido a los vecinos pidiendo una labor conjunta entre el gobierno y los habitantes.



“Se solicita a los vecinos que no tapen los desagües ni coloquen residuos otros elementos que puedan obstruir el paso del agua. Estas acciones dificultan el funcionamiento de los sistemas de los causes y pueden generar consecuencias para las viviendas y el resto del vecindario”, comenzaron diciendo.

A lo que sumaron: “Asimismo, se recuerda que mantener los cauces y desagües limpios es una responsabilidad compartida. Arrojar residuos, escombros u otros elementos en estos espacios perjudica el escurrimiento del agua y aumenta los riesgos, especialmente durante períodos de lluvias y contingencias climáticas”.

Finalmente, desde el municipio sumaron que: “el cuidado de la infraestructura y la prevención requieren tanto del trabajo de la Municipalidad de San Carlos como del compromiso de la comunidad. Por eso, se solicita la colaboración de todos los vecinos para mantener los cauces despejados y evitar acciones que puedan afectar la seguridad y el bienestar colectivo”.