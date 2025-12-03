Search
OCURRIÓ EN ALICANTE

Femicidio en España: una argentina fue asesinada por su pareja, quien luego se suicidó

La víctima fue atacada en su vivienda. Un pariente argentino fue el que encontró los cuerpos. La pareja tenía un hijo que, al momento del crimen, se encontraba en la guardería.

Este martes, una argentina de 29 años fue asesinada en su casa por su pareja, un hombre de 34 años, quien luego de cometer el crimen, se suicidó. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, la pareja se encontraba en proceso de separación, y no existían denuncias previas ni registros en el sistema Viogen.

El femicidio ocurrió en el domicilio donde convivían, en Alicante -zona este de España-. El primero en llegar a la escena del crimen fue un familiar argentino, quien -alertado por gritos- ingresó por la fuerza y localizó los cuerpos. Cabe destacar que la pareja tenía un hijo de entre dos y tres años, el cual estaba en una guardería al momento del ataque.

Según precisaron fuentes policiales, el familiar encontró primero el cuerpo de la mujer cerca de la puerta principal, con múltiples heridas de arma blanca en el pecho. En una habitación de al lado halló el cuerpo del agresor, quien se habría ahorcado luego del ataque.

Personal de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía trabajó en el lugar para recolectar evidencia y reconstruir la secuencia del hecho. Ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los análisis forenses.

Las autoridades confirmaron que la víctima no había realizado denuncias previas. Tampoco existían alertas en Viogen, el sistema policial español destinado a monitorear agresores y proteger a mujeres en riesgo.

ETIQUETAS:

ArgentinafemicidioespañaAlicante

