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Diego eterno

Feliz cumpleaños, Diego: Boca homenajeó Maradona con un emotivo video

El club publicó una producción especial en la que hinchas de distintas partes del país le dedicaron mensajes al Diez.

En la fecha en la que Diego Maradona habría cumplido 66 años, Boca le dedicó un homenaje especial a través de un video que emocionó a los hinchas. La producción reunió a simpatizantes de distintos puntos del país que recrearon una conversación telefónica con el Diez para expresarle el cariño y la admiración que todavía sienten por él.

La iniciativa convocó a personas de distintas generaciones, unidas por el recuerdo y el legado que Maradona dejó en la historia del club. A través de sus mensajes, los hinchas reflejaron la importancia del ídolo en la identidad xeneize y el vínculo que todavía los une con él.

Los emotivos mensajes de los hinchas para Maradona

Entre los testimonios, algunos simpatizantes compartieron palabras cargadas de nostalgia y agradecimiento. “Hola, Diego, ¿cómo estás? Te habla Manu. ¿Cómo te extraño, loco? Desde que se fue mi viejo que no puedo ver algo tuyo sin emocionarme”, expresó uno de los participantes.

Por su parte, una hincha llamada Vicky le dedicó un mensaje especial: “Yo te hablo y te pienso siempre, vos ya sos eterno”.

Desde Tucumán, Óscar también quiso hacerse presente y transmitirle su afecto: “Te extrañamos un montón. Lo que has hecho por nosotros no se va a olvidar nunca en la vida. Como quiera que estés, siempre te llamaré genio. Aguante Boca”.

Otro de los recuerdos llegó desde Entre Ríos, donde Juan evocó una jornada inolvidable en la Bombonera: “Vos saliste con la azul y oro, te paraste en el medio de la cancha y estabas tan contento, tan pleno, tan bostero. Solo con eso hiciste que esa tarde sea la mejor de mi vida. Te extraño todos los días, Dieguito”.

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