Federico Sturzenegger se reunió con la titular del FMI: ¿de qué hablaron?

Este domingo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunió en Medio Oriente con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El encuentro tuvo como principal objetivo de avanzar en la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico.

La cita tuvo lugar en Arabia Saudita, y se dio en un contexto en el que un equipo técnico del Fondo realiza una segunda revisión del cumplimiento de las metas pactadas en el acuerdo por US$20.000 millones entre el Gobierno y el organismo internacional.

Tras la reunión, Sturzenegger utilizó sus redes sociales para dar cuenta del contenido de las conversaciones. “Hoy me reuní en Alula con Kristalina Georgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países. VLLC!”, escribió el Ministro en “X”.

Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC! https://t.co/HXjKD6LPZz — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 8, 2026

Por su parte, la titular del FMI utilizó el mismo medio para referirse al encuentro, al que calificó como “excelente“. Según detalló Georgieva, el foco del intercambio con Sturzenegger estuvo puesto en discutir “cómo podemos poner en práctica los conocimientos adquiridos en los debates del Consejo ante los miembros más amplios del FMI“.

Por otro lado, cabe resaltar que la reunión se produjo luego de que desde Casa Rosada anunciaran que el próximo 19 de febrero el presidente Javier Milei no viajará a Estados Unidos para estar en la reunión inaugural del “Board of Peace” y que su participación será virtual. Según fuentes oficiales, será Sturzenegger quien asuma la representación del Gobierno en los distintos encuentros internacionales que se darán en el país norteamericano.