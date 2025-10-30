Fecha y hora definidos: AFA confirmó cuándo se jugará el Superclásico

Este miércoles, la Liga Profesional de Fútbol oficializó la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, la que tendrá como plato fuerte el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, el cual será trascendental en las aspiraciones de ambos por acceder a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Según informó la organización del Clausura 2025, el encuentro se disputará el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30, en La Bombonera.

Aún resta la confirmación del árbitro principal del partido, aunque entre los nombres en consideración figuran Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez, quien dirigió el último cruce entre ambos, disputado el 27 de abril en el Monumental. Aquella vez, el equipo de Marcelo Gallardo se impuso 2 a 1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel descontó para el conjunto xeneize.

Si bien todos los Superclásicos son un torneo en sí mismo para xeneizes y millonarios, en esta ocasión toma todavía más relevancia. Es que el encuentro podría resultar clave en la definición por los cupos a la Copa Libertadores 2026, ya que ambos no tienen su participación asegurada y están peleando palmo a palmo por un lugar.

El camino más corto que le queda a los dos colosos del fútbol argentino para llegar al torneo de clubes más importante de Sudamérica es por la vía de la tabla anual, donde Boca tiene 53 puntos y River, 52. Cabe resaltar que por ese método ya se aseguró su lugar Rosario Central, con 62 unidades. Si el Clausura terminara ahora, el segundo cupo sería del Xeneize, mientras que el Millonario debería jugar el repechaje.

Sin embargo, antes del Superclásico, ambos equipos deberán disputar un partido: Boca visitará a Estudiantes este domingo desde las 16 en La Plata, mientras que River recibirá a Gimnasia a partir de las 20:30, donde buscará recuperarse de su eliminación en la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.