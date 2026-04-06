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Fecha definida: cuándo se realizará la San Patricio Fest en Tunuyán

La Municipalidad finalmente definió la fecha para este evento que promete ser una nueva tradición en el centro departamental


El próximo viernes 10 de abril se llevará a cabo el San Patricio Pueyrredón Fest, evento que debió ser reprogramado debido a condiciones climáticas, tendrá su primera edición con una propuesta abierta a toda la comunidad.

La actividad comenzará a partir de las 20:00 horas en la renovada peatonal de calle Pueyrredón, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia que integra producción local, gastronomía y entretenimiento.

Durante la jornada funcionará un stand municipal para la adquisición de los vasos oficiales del evento. El eco vaso tendrá un valor de $2.000 y el vaso cervecero de $5.000. Para las recargas, los asistentes deberán dirigirse al punto de venta seleccionado y abonar el importe correspondiente a la pinta elegida.

El festival contará con la participación del espacio Quilmes junto a emprendedores locales como DAD, Dowel, Himmel, La Codiciada y Uco Flow, en una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo productivo y acompañar a los actores del departamento.

La propuesta incluirá además DJ en vivo, food trucks, stands de turismo, protocolo point, glitter bar y espacios de juegos. A esto se suma la oferta gastronómica de la peatonal, con opciones rápidas bajo modalidad take away.

Desde la organización se invita a los asistentes a sumarse con una prenda o accesorio de color verde, en sintonía con el espíritu de la celebración.

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Por: Redacción NDI

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