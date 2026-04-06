Fecha definida: cuándo se realizará la San Patricio Fest en Tunuyán



El próximo viernes 10 de abril se llevará a cabo el San Patricio Pueyrredón Fest, evento que debió ser reprogramado debido a condiciones climáticas, tendrá su primera edición con una propuesta abierta a toda la comunidad.

La actividad comenzará a partir de las 20:00 horas en la renovada peatonal de calle Pueyrredón, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia que integra producción local, gastronomía y entretenimiento.

Durante la jornada funcionará un stand municipal para la adquisición de los vasos oficiales del evento. El eco vaso tendrá un valor de $2.000 y el vaso cervecero de $5.000. Para las recargas, los asistentes deberán dirigirse al punto de venta seleccionado y abonar el importe correspondiente a la pinta elegida.

El festival contará con la participación del espacio Quilmes junto a emprendedores locales como DAD, Dowel, Himmel, La Codiciada y Uco Flow, en una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo productivo y acompañar a los actores del departamento.

La propuesta incluirá además DJ en vivo, food trucks, stands de turismo, protocolo point, glitter bar y espacios de juegos. A esto se suma la oferta gastronómica de la peatonal, con opciones rápidas bajo modalidad take away.

Desde la organización se invita a los asistentes a sumarse con una prenda o accesorio de color verde, en sintonía con el espíritu de la celebración.