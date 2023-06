Fausto López, el joven de Tunuyán fue seleccionado para representar a Argentina en una gira de Vóley Indoor por Europa. Dicha gira es para la categoría sub-19 y se disputará a mediados de este mes.

El chico de 17 años empezó a jugar vóley aproximadamente cuando tenía 7. Ya hace diez años Fausto comenzó con lo que sería una larga carrera en el equipo municipal de Tunuyán.

Según contó en diálogo con NDI, él empezó con el vóley tras haber buscado un deporte y que ninguno lo convenciera, hasta que dio con el este y las cosas cambiaron.

Después de tanto trabajo y dedicatoria, Fausto comenzó a ser llamado para la selección en reiteradas ocasiones. De esta manera hace algunas semanas formó parte de una concentración de 16 jugadores, de los cuales 14 iban a ser seleccionados para viajar a Europa y jugar, de arranque, con Francia e Italia.

Fausto con la Selección Argentina.

El sueño de Fausto, representar a su país

Por un buen desempeño, el joven tunuyanino fue elegido para representar a Argentina fuera del continente. Ante esto Fausto nos dijo: «La verdad que no puedo creerlo todavía. Es un sueño hecho realidad».

También respecto de su convocatoria, López dijo lo siguiente: “vestir la celeste y blanca es un orgullo, algo inexplicable. El saber que estoy representando a mi país me genera una felicidad y una adrenalina tremenda”.

Además, aseguró que le tiene mucha fe a su equipo, pues se han preparado mucho para cuando llegara este momento. Por lo que espera y siente que van a poder obtener muy buenos resultados en los partidos de mitades de junio.

Respecto de su carrera y futuro fue bastante objetivo. Él piensa en la posibilidad de ir a jugar vóley a otro lugar, pero también tiene claro lo fundamental que es seguir con sus estudios.

Ya para cerrar, el tunuyanino Fausto López dejó un mensaje para quienes han sido sus mayores pilares. Esto decía: “Las principales personas que han estado al lado mío durante toda mi carrera son mis papás. Si no fuera por ellos no estaría en donde estoy. Y obviamente mis entrenadores que me formaron desde chico y los que tengo hoy en día”.