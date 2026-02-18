Fate cerró su planta y despidió a más de 900 empleados

Luego de 85 años de protagonismo en el sector productivo nacional, la emblemática Fábrica Argentina de Telas Engomadas (Fate) confirmó el cese total de sus operaciones en su planta de Virreyes. La decisión, que sacude al cordón industrial de la zona norte bonaerense, implica el despido de sus 920 trabajadores y la liquidación definitiva de su estructura manufacturera.

A diferencia de otras compañías que recurren a concursos de acreedores, el grupo controlado por la familia Madanes Quintanilla optó por un “cierre ordenado”. Según fuentes de la empresa, el plan contempla el pago estricto de indemnizaciones y la cancelación total de deudas con bancos y proveedores.

El directorio de la firma fue contundente al explicar los motivos del colapso: el nuevo escenario de apertura comercial y un mercado global cada vez más agresivo. El caso de Fate no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis profunda en el sector del neumático.

Crecimiento de importaciones: Entre 2023 y 2025, el ingreso de cubiertas extranjeras (principalmente de Asia) escaló casi un 35%.

Caída de precios: La competencia externa obligó a una baja del 42,6% en los precios internos, afectando los márgenes de rentabilidad.

Destrucción de empleo: En los últimos dos años, la actividad perdió más de 6.400 puestos de trabajo en todo el país.

Javier Madanes Quintanilla, quien también lidera la productora de aluminio Aluar, ya había dado señales de alerta en mayo de 2024 cuando la firma desvinculó a casi un centenar de operarios. En aquel momento, la empresa citó una combinación letal: alta presión impositiva, costos logísticos deficientes y una persistente conflictividad gremial.

La planta de San Fernando, un coloso de 40 hectáreas, llegó a ser una de las más modernas de la región, con capacidad para producir 5 millones de unidades anuales. Fundada en 1940, Fate fue la pionera en introducir neumáticos radiales en Argentina y logró posicionarse con éxito en mercados exigentes como Europa y Estados Unidos.

El reclamo de la industria

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) observan el caso con alarma. La entidad advierte que desde agosto de 2023 se han perdido más de 60.000 empleos industriales, un dato que reaviva el debate sobre la necesidad de reformas que reduzcan la carga fiscal y permitan a la industria local competir en igualdad de condiciones con el exterior.