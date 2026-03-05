Farmacias: adviertieron que el atraso de las obras sociales puede frenar la venta de medicamentos

Las farmacias de Mendoza atraviesan un momento de fuerte tensión financiera debido al atraso en los pagos de las obras sociales, una situación que (según advierten desde el sector) afecta directamente la capacidad de los comercios para reponer medicamentos. Desde el Colegio Farmacéutico de la provincia sostienen que el problema no está en la producción de los laboratorios, sino en la ruptura de la cadena de pagos.

El titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, explicó a los medios que la situación se agravó en los últimos meses por el retraso sistemático de las obras sociales en el pago de las prestaciones. Según indicó, esta demora viene acumulándose desde hace entre seis y ocho meses, generando un fuerte impacto en la estabilidad económica de las farmacias.

El principal problema surge porque los plazos del sistema no coinciden. Mientras las farmacias deben pagar a las droguerías en períodos que van de 14 a 21 días, los cobros por recetas de obras sociales suelen demorarse mucho más tiempo. Ese descalce financiero obliga a los comercios a cubrir la diferencia con capital propio, algo que (según el sector) ya no es sostenible en muchos casos.

“Cuando no cobramos en tiempo y forma, no podemos reponer los medicamentos que vamos dispensando”, explicó Valestra, al describir cómo la falta de liquidez impacta directamente en la rotación del stock disponible en los mostradores.

El escenario es particularmente sensible porque gran parte de la actividad farmacéutica depende de las prestaciones de obras sociales, entre ellas PAMI y Obra Social de Empleados Públicos, que en conjunto representan cerca del 70% de las ventas del sector en la provincia.

En el caso de PAMI, desde el Colegio Farmacéutico indicaron que recientemente se registró un pago parcial que permitió aliviar parte de la deuda acumulada. Sin embargo, el atraso todavía genera incertidumbre en el sistema de farmacias, que dependen de esos fondos para mantener su operatoria diaria.

Valestra también remarcó que esta situación es distinta a la que se vivió durante la pandemia, cuando se registraron problemas en la producción y distribución de medicamentos. Actualmente los laboratorios trabajan con normalidad, pero algunas farmacias no logran reponer mercadería por falta de liquidez.

Desde el sector destacaron que la situación de OSEP mostró una leve mejora en el inicio del año, reduciendo su atraso a dos quincenas. Aun así, la preocupación se mantiene principalmente por el convenio nacional con PAMI, cuyo alcance impacta en farmacias de todo el país.

“Es un problema federal que afecta a cada farmacia de la Argentina por igual”, resumió Valestra al describir la fragilidad del último eslabón de la cadena de acceso a los medicamentos.