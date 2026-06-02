Fan Fest: la Ciudad de Mendoza se prepara para alentar a la Selección durante el Mundial 2026

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial FIFA 2026, la Ciudad de Mendoza presentó el “Fan Fest de la Ciudad con más copas”, una iniciativa que busca transformar distintos puntos de la capital en espacios de encuentro para seguir cada partido de la máxima cita del fútbol mundial.

La propuesta invita a mendocinos y visitantes a disfrutar de una experiencia que combinará deporte, gastronomía y entretenimiento durante toda la competencia. Para ello, los locales adheridos de la Ciudad contarán con una ambientación especial y diferentes actividades pensadas para acompañar cada jornada mundialista.

Uno de los principales atractivos será la transmisión de todos los encuentros del certamen en comercios participantes de la capital. Sin embargo, los partidos de la Selección Argentina tendrán un tratamiento especial, con pantallas, sonido y propuestas especialmente diseñadas para que los fanáticos puedan compartir la hinchada.

Además, los locales de Arístides Villanueva y Juan B. Justo ofrecerán promociones especiales para quienes elijan reunirse a ver los partidos. Según informó el municipio, habrá opciones de consumo que incluirán comidas y bebidas desde los $10.000.

Partidos de Argentina – Fase de grupos FIFA 2026:

– Argentina vs Argelia: 16 de junio, 22 h

– Argentina vs Austria: 22 de junio, 14 h

– Argentina vs Jordania: 27 de junio, 23 h