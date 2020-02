Familias de Godoy Cruz concretaron el ansiado sueño de la casa propia

Se trata de los adjudicatarios del barrio Solares de Godoy Cruz, un emprendimiento que consta de viviendas individuales y dúplex, ubicado en el distrito de San Francisco del Monte.

Un nuevo conjunto habitacional fue inaugurado esta mañana en Godoy Cruz. Se trata de un barrio largamente esperado por los socios de la Mutual “Nuevo Rumbo” que ansiaban una vivienda propia desde hace más de 7 años.

“Este emprendimiento de 83 viviendas comenzó hace algunos años a través del programa Techo Digno que implica financiamiento nacional y su contraparte provincial”, explicó la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, María Marta Ontanilla.

La funcionaria se mostró agradecida con la empresa que llevó adelante la obra “por haber cumplido con los estándares que exige el IPV y poder estar entregando estas viviendas y dúplex con la calidad que los adjudicatarios de viviendas sociales se merecen”.

El acto de inauguración contó además con la presencia del intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, que comenzó su discurso disculpándose con los vecinos “por las demoras que el Estado tiene en resolver la problemática habitacional. Pero para que las familias puedan acceder a su vivienda propia se requiere financiamiento”.

Respecto a esto se lamentó por la postura de la oposición de no permitirle al Gobierno Provincial el financiamiento para ejecutar obras de gran importancia para Mendoza, entre ellas 8.000 viviendas que contemplaba del plan plurianual. “Lamentamos que esto haya sucedido y esperamos que en la Cámara de Senadores esta postura se pueda rectificar y hacer un acompañamiento al presupuesto completo. Esto no beneficia en particular a una gestión, sino que es obra pública que genera empleo e inclusión social y la posibilidad de crecimiento para todos los mendocinos, en un contexto de una crisis económica nacional”, manifestó el jefe comunal.

“No obstante seguiremos trabajando junto a la Provincia para ver fuentes alternativas de financiamiento para que todos los mendocinos puedan tener acceso a la vivienda propia”, finalizó García Zalazar.

El barrio inaugurado se denominó “Solares de Godoy Cruz” y se encuentra en calle Primitivo de la Reta 690, de dicho departamento. Fue ejecutado por la empresa JABEN SA utilizando el sistema de construcción tradicional (mampostería de ladrillón, estructura de HºAº y losas alivianadas).

La obra se inició a fines del 2017 y se enmarcó en el Plan Federal Techo Digno, es decir que contó con financiamiento de Nación y la correspondiente contraparte provincial. En total, la inversión rondó los 131 millones de pesos.

La particularidad de este conjunto habitacional es que está conformado por 10 viviendas individuales de un poco más de 55 metros cuadrados y 73 dúplex de 66 metros cuadrados. Todas las unidades poseen dos dormitorios, cocina, comedor y baño.

Entre las familias que recibieron estas viviendas se encuentran 6 que han sido priorizadas por contar con integrantes que tienen algún tipo de discapacidad. De esta manera, el IPV continúa cumpliendo con el cupo del 5% establecido para darle solución habitacional a este tipo de personas.

Características

La mampostería portante se encuentra conformada por ladrillones comunes. La estructura sismo-resistente es de hormigón armado según cálculo. La estructura de techo posee losas alivianadas y las correspondientes vigas de cálculo en las viviendas y correa de madera y machimbre en los dúplex.

Los muros se encuentran terminados, exteriormente, con revoque grueso texturado. En interiores se ejecutó enlucido en de yeso con pintura látex.

Las divisiones de dormitorios han sido ejecutadas con tabiques de roca de yeso y posee revestimiento cerámico en el baño hasta una altura de 2,10 metros y hasta 0,60 metros por encima de la pileta de lavar en lavandería, detrás de cocina y sobre mesada.

La vivienda posee pisos cerámicos interiores en la totalidad de su superficie con zócalos de idéntico material; mesada de granito natural apoyada sobre soporte metálico de caño estructural; pileta de acero inoxidable en cocina; en baño inodoro, bidet, lavamanos y accesorios de loza y botiquín. Además, cuenta con pileta de lavar en PVC en lavandería.

La instalación eléctrica es embutida con cableado, llaves, tomas y tablero eléctrico completos. El sistema cloacal es con conexión a pozo y cámara séptica. Y el sector por no disponer red de gas, dispone de la construcción de gabinete metálico.

Además, cuenta con: carpintería de aluminio en marcos y bastidores de ventanas; puertas interiores tipo placa y hojas exteriores de chapa inyectada con poliuretano rígido.

Este barrio ya contaba con obras de urbanización, que fueron acondicionadas a los requerimientos del proyecto. También se acondicionaron las redes de agua, se completó la red de cloaca, red eléctrica con luminarias y el aporte de un transformador para la red existente.

