Vecinos y amigos de Carlos y de la familia Amieva se reúnen hoy para pedir por la salud y justicia, en torno a la grave situación en la que se encuentra Carlos.

Las horas pasan y por el momento no hay novedades de un nuevo parte médico de «Carli». Mientras tanto, amigos, vecinos y familiares de Carlos han iniciado una convocatoria para esta noche reunirse y así velar por la salud y pedir justicia por lo sucedido el sábado a Carlos Amieva.

La invitación es para este lunes 17 de enero a las 20:30 en las canchas de Beach Voley del Club de Campo.

Las ‘fake news’ no tardaron en llegar por lo que la familia de Amieva tuvo que salir a desmentir.

SON MENTIRAS!!!!!! No se ha tomado esta decisión! Por favor, diario, no escriban cosas que no son!!!

Publicación en Redes Sociales de Adriana, hermana de Carli