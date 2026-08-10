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Tragedia en Guaymallén

Familiares del hombre fallecido en el Acceso Este buscan testigos del accidente: cuál es el estado de salud de los heridos

Los familiares de las víctimas difundieron un pedido para encontrar personas que hayan presenciado el choque y puedan aportar información a la Justicia.

Los familiares de Claudio Assenza (43), la víctima fatal que viajaba en la camioneta que el sábado cayó desde un puente del Acceso Este y Alberdi, en Guaymallén, iniciaron una convocatoria pública para encontrar testigos que puedan aportar información sobre cómo ocurrió el accidente.

La Nissan Kicks blanca en la que se trasladaban Assenza y su familia cayó desde el puente, frente a la Terminal, luego de protagonizar un choque con un Jeep. Como consecuencia del impacto, el hombre que conducía la camioneta murió, mientras que su esposa y sus dos hijos resultaron heridos de gravedad.

Quién era el mendocino de 43 años que murió en el accidente del Acceso Este

Necesitamos testigos que hayan presenciado el accidente del Acceso Este y Alberdi”, difundieron los familiares a través de las redes sociales. En la publicación también dejaron un número de teléfono para que quienes tengan información puedan comunicarse: 261-5778595.

El pedido tuvo además una respuesta concreta. De momento, un hombre que aseguró haber presenciado el accidente y haber socorrido a las víctimas se contactó con la familia y manifestó su intención de presentarse ante la Justicia para aportar los datos que conoce.

Cómo siguen los heridos del accidente en el Acceso Este

Mientras continúa la búsqueda de testigos, la mujer y los dos niños que resultaron heridos permanecen internados.

Antonela Murga, de 32 años, se encuentra en estado delicado y bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central, según los partes médicos oficiales.

Por su parte, los dos niños, que viajaban en el asiento trasero de la camioneta, fueron trasladados al Hospital Notti. El varón, de 10 años, también permanece en estado delicado en Terapia Intensiva. Fue operado debido a dos fracturas.

La niña, en tanto, continúa internada en una sala común y permanece bajo observación.

Se espera que durante este lunes los hospitales Central y Notti emitan nuevos partes médicos para actualizar el estado de salud de los tres sobrevivientes del accidente.

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