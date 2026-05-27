Falta poco: cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas confirmadas en todo el país y, como ocurre cada año, el receso escolar variará según la provincia. Mientras algunas jurisdicciones comenzarán las dos semanas de descanso a principios de julio, otras recién lo harán hacia fines de mes.
El calendario fue definido por las autoridades educativas de cada distrito en coordinación con el Consejo Federal de Educación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases establecidos para el ciclo lectivo.
Cuándo son las vacaciones de invierno en cada provincia
El cronograma oficial para el receso invernal 2026 quedó establecido de la siguiente manera:
- Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio.
Las fechas cambian porque cada jurisdicción organiza su calendario escolar de manera autónoma, teniendo en cuenta factores pedagógicos, climáticos y turísticos. De esta forma, algunas provincias del centro y oeste del país optaron por adelantar el receso al 6 de julio, mientras que otras lo trasladaron hacia la segunda mitad del mes.