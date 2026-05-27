Falta poco: cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas confirmadas en todo el país y, como ocurre cada año, el receso escolar variará según la provincia. Mientras algunas jurisdicciones comenzarán las dos semanas de descanso a principios de julio, otras recién lo harán hacia fines de mes.

El calendario fue definido por las autoridades educativas de cada distrito en coordinación con el Consejo Federal de Educación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases establecidos para el ciclo lectivo.

Cuándo son las vacaciones de invierno en cada provincia

El cronograma oficial para el receso invernal 2026 quedó establecido de la siguiente manera:

Buenos Aires: del 20 al 31 de julio

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio

Catamarca: del 13 al 24 de julio

Chaco: del 20 al 31 de julio

Chubut: del 13 al 24 de julio

Córdoba: del 6 al 17 de julio

Corrientes: del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: del 6 al 17 de julio

Formosa: del 13 al 24 de julio

Jujuy: del 13 al 24 de julio

La Pampa: del 13 al 24 de julio

La Rioja: del 13 al 24 de julio

Mendoza: del 6 al 17 de julio

Misiones: del 13 al 24 de julio

Neuquén: del 13 al 24 de julio

Río Negro: del 13 al 24 de julio

Salta: del 13 al 24 de julio

San Juan: del 6 al 17 de julio

San Luis: del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: del 13 al 24 de julio

Santa Fe: del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio

Tucumán: del 13 al 24 de julio.

Las fechas cambian porque cada jurisdicción organiza su calendario escolar de manera autónoma, teniendo en cuenta factores pedagógicos, climáticos y turísticos. De esta forma, algunas provincias del centro y oeste del país optaron por adelantar el receso al 6 de julio, mientras que otras lo trasladaron hacia la segunda mitad del mes.