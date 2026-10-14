Falta de reflejos: la tardía explicación de Guaymallén por recibir fondos en medio del caos con empleados

“Ante las publicaciones que presentan una transferencia provincial como un ‘rescate financiero’, la Municipalidad de Guaymallén informa que se trata de recursos que le corresponden por ley. No es una ayuda extraordinaria por la situación salarial ni un adelanto de fondos de los próximos meses”, dice un comunicado de la comuna que se conoció esta mañana, casi 24 horas después del decreto publicado.

El intendente Marcos Calvente se tomó su tiempo para aclarar una versión que tomó forma de bola de nieve durante el martes porque el intendente anunció medidas que afectan salarios de empleados y hoy, de hecho, tiene al gremio en la puerta del edificio.

¿Qué fondos recibirá el municipio?

El comunicado aclara que “la ley 8.127, sancionada diciembre de 2009, modificó la coparticipación municipal de Mendoza. A partir de ese momento, las comunas reciben 18,8% de lo que recibe la Provincia por coparticipación federal y también 18,8% de la recaudación de ingresos brutos, sellos e inmobiliario. De automotor, los municipios reciben el 70% de lo recaudado en patentes por la Provincia”.

“A partir del 1 de enero de 2010 la Provincia subsidiará, de sus rentas generales, el monto necesario a fin de equiparar en términos per cápita a aquellos dos (2) Municipios que tengan la participación per cápita más baja al antepenúltimo de ellos“, indicaron desde el municipio para contextualizar que desde ese momento, los dos municipios que menos perciben en relación a su población, reciben este adicional, fijado por ley. “No es un rescate financiero, ni un fondo extraordinario: es una compensación por población” subrayaron.

Otras observaciones

“Guaymallén es el departamento más poblado de Mendoza, pero también el que menos fondos coparticipables recibe por vecino. La Resolución N.º 223 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza establece los montos que recibirán los 18 municipios por la segunda quincena de septiembre de 2026″, dice el comunicado.

En ese sentido, remarcan que “a Guaymallén le corresponden $6.259 millones: aproximadamente $4.556 millones de coparticipación y $1.704 millones de compensación por habitante. No se trata de un aporte excepcional concedido al intendente Marcos Calvente ni de una ayuda creada para afrontar el conflicto salarial”.

“Los fondos corresponden a la liquidación de la segunda quincena de septiembre. No son un anticipo de futuras transferencias. Presentarlos como un ‘rescate financiero’ confunde el origen de los recursos: son fondos que le corresponden a Guaymallén dentro del sistema de distribución establecido por la ley”, cierran la aclaración.