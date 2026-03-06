Falta de pruebas: la Justicia archivó una denuncia por presunto abuso sexual en un colegio de Guaymallén

Debido a falta de pruebas, la Justicia decidió archivar la segunda denuncia por un presunto abuso sexual contra un alumno en el colegio privado Tomás Alva Edison de Dorrego, en Guaymallén. La presentación había sido realizada por los padres de un estudiante y señalaba a un profesor de Educación Física. Ante este giro en la causa, desde la institución informaron que el docente será reincorporado.

La decisión fue tomada por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, quien estuvo a cargo de ambas investigaciones que se iniciaron en mayo del año pasado tras las denuncias de presuntas agresiones sexuales contra distintos alumnos del establecimiento educativo privado.

El otro expediente, en el que había sido señalado un profesor de Música, también fue archivado en octubre pasado por los mismos motivos: la investigación no logró reunir pruebas que permitieran confirmar la existencia del delito denunciado por los padres de los menores.

Tal como ocurrió tras el cierre de la primera causa, desde el colegio emitieron un comunicado interno dirigido a las familias para informar sobre la decisión judicial. “Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre la denuncia presentada a comienzos del año pasado contra un docente de nuestra institución. Luego de una investigación exhaustiva, el Ministerio Público Fiscal ha resuelto archivar la causa por inexistencia de pruebas que permitan sostener la acusación en relación al profesor de Educación Física”, comienza el texto difundido por el establecimiento.

En el comunicado, las autoridades del colegio aseguraron que “desde el primer momento, el Colegio Tomás Alva Edison activó el protocolo institucional correspondiente y colaboró estrechamente con las autoridades judiciales para garantizar un proceso transparente, serio y respetuoso de los derechos de todas las personas involucradas“. En ese sentido, en el texto se detalla que la institución aportó grabaciones de sus cámaras de seguridad para intentar “esclarecer los hechos“.

“El profesor retomará sus tareas habituales en el Nivel Primario a partir del jueves 5 de marzo del corriente año, desempeñándose en ambos turnos”, concluye el comunicado.