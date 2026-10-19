Falso robo de un bebé en Mendoza: el Gobierno exigirá que los responsables paguen los costos del operativo policial

El Gobierno de Mendoza buscará que los responsables de difundir una falsa denuncia por el robo de un bebé paguen los costos del operativo policial que se desplegó para investigar el supuesto hecho ocurrido en Plaza Italia, en plena Ciudad de Mendoza.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, encabezado por Mercedes Rus, luego de que la Policía confirmara que la historia difundida masivamente en redes sociales era completamente inventada.

La cartera provincial inició actuaciones administrativas para determinar cuánto dinero demandó la intervención de los efectivos policiales y establecer las responsabilidades correspondientes, con el objetivo de reclamar el reintegro de los gastos por las vías legales pertinentes.

Seguridad calculará cuánto costó investigar el falso robo

La investigación demandó varias horas de trabajo y la utilización de recursos policiales y judiciales para esclarecer un delito que nunca ocurrió.

Ahora, el Gobierno provincial pretende establecer cuánto costó movilizar al personal de seguridad para investigar la falsa denuncia y determinar quiénes podrían ser responsables de afrontar esos gastos.

Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que este tipo de situaciones no solo generan preocupación en la población, sino que también comprometen recursos públicos que podrían destinarse a emergencias reales.

“Los recursos de seguridad son de todos los mendocinos y no pueden ser comprometidos por hechos inventados. Cada efectivo y cada hora destinados a investigar una falsa emergencia son recursos que dejan de estar disponibles para atender situaciones reales”, señalaron desde la cartera provincial.

Por el momento, no se informó el monto económico del operativo ni se identificó públicamente a las personas que deberían afrontar el eventual reintegro. Ambos aspectos forman parte de las actuaciones iniciadas por las autoridades.

Cómo comenzó la falsa denuncia que movilizó a la Policía

El episodio comenzó el sábado 17 de octubre, cuando una publicación que circulaba por redes sociales y WhatsApp alertó sobre el supuesto robo de un bebé de cinco meses en Plaza Italia.

Según el mensaje, el pequeño había sido sustraído de su cochecito mientras su madre ayudaba a una mujer que se había caído. La publicación incluía una fotografía del supuesto menor y un número telefónico para aportar información.

La historia se viralizó rápidamente y generó preocupación entre los mendocinos. Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Mendoza comenzaron a verificar lo sucedido.

Sin embargo, las primeras averiguaciones revelaron que no existían llamados al 911 ni denuncias presentadas ante el Ministerio Público Fiscal por la supuesta desaparición.

Posteriormente, los investigadores comprobaron que el hecho nunca había ocurrido y que la fotografía utilizada pertenecía a una cuenta de Instagram completamente ajena a la historia.

Con el caso esclarecido, el Ministerio de Seguridad decidió avanzar sobre las consecuencias económicas de la falsa alerta.

La intención oficial es que el uso injustificado de recursos públicos tenga consecuencias para quienes resulten responsables, aunque el reclamo deberá concretarse mediante los procedimientos legales correspondientes.