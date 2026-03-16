Falsa alarma por ciberataque en la UNCuyo

Tras las versiones que circularon sobre una supuesta filtración de datos en la “Deep Web”, la Universidad Nacional de Cuyo salió a desmentir categóricamente haber sido víctima de un ciberataque. A través de un comunicado oficial, la institución llevó tranquilidad a la comunidad educativa al confirmar que la información de alumnos y personal no ha sido vulnerada.

Roberto De Rossetti, secretario de Transformación Digital de la casa de estudios, explicó que tras una revisión técnica profunda no se detectaron ingresos no autorizados en los sistemas.

“La infraestructura digital se encuentra intacta”, afirmó el funcionario, descartando que usuarios con privilegios administrativos hayan sido comprometidos.

Como medida de seguridad adicional, la universidad decidió bloquear temporalmente el acceso a los perfiles de administración web y reforzar el monitoreo de tráfico para prevenir cualquier actividad maliciosa.