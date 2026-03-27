Fallo por YPF: fuerte cruce político entre Gobierno, kirchnerismo y el PRO

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en favor de la Argentina por la causa YPF generó un fuerte impacto político y reabrió viejas discusiones sobre la expropiación de 2012, la seguridad jurídica y la soberanía energética. Lejos de cerrar el conflicto, la resolución desató una ola de reacciones cruzadas entre dirigentes de distintos espacios.

Desde el kirchnerismo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió con firmeza la decisión tomada durante su gobierno. A través de un extenso mensaje, sostuvo que la estatización de YPF se realizó “conforme a derecho” y remarcó que la Constitución Nacional prevalece por sobre cualquier estatuto empresarial. Además, vinculó la decisión con el desarrollo de Vaca Muerta, al que consideró clave para alcanzar un superávit energético.

Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.



Como… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026

En la misma línea, el ex mandatario Alberto Fernández celebró el fallo y destacó el trabajo de la Procuración del Tesoro durante su gestión. Sin embargo, también aprovechó para cuestionar al actual presidente Javier Milei, al señalar que el Gobierno “festeja un resultado que no buscó” y acusarlo de haberse alineado con los fondos buitres durante el litigio.

“Ganamos” dijo el mosquito…



Lamento que el desequilibrado que nos gobierna, festeje un resultado que jamás buscó. Contrariamente, se puso del lado de los fondos buitres que nos demandaban.



El trabajo de la Procuración del Tesoro durante nuestra gestión y la labor de los… https://t.co/XpRdETsrQG pic.twitter.com/qF9heygBZ6 — Alberto Fernández (@alferdez) March 27, 2026

Por su parte, desde el PRO también hubo respaldo al fallo, aunque con un enfoque crítico hacia el kirchnerismo. El espacio liderado por Mauricio Macri aseguró que la Justicia estadounidense “tomó los argumentos” que el partido había planteado en 2017. Además, remarcaron que en 2012 fueron los únicos en oponerse a una expropiación que calificaron como “improvisada”.

Las críticas más duras se concentraron sobre el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía durante la estatización. Desde el oficialismo nacional lo acusaron de haber generado un litigio millonario y de haber expuesto al país a un riesgo financiero significativo. En un comunicado, el Gobierno lo calificó como un “fracasado ex ministro” y responsabilizó su gestión por los costos del proceso judicial.

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

En esa línea, la administración de Milei sostuvo que la causa implicó más de una década de litigio en tribunales de Nueva York y advirtió que, sin una defensa jurídica adecuada, la Argentina podría haber enfrentado una catástrofe financiera. También apuntaron contra las políticas económicas del pasado, a las que atribuyeron un clima de inseguridad jurídica que habría afectado la llegada de inversiones.

KICILLOF MIENTE DESCARADAMENTE: SU NEGLIGENCIA CON YPF CASI FUNDE LA ARGENTINA



La declaración del fracasado ex Ministro de Economía y hoy Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es una mentira descarada y cínica que busca ocultar la irresponsabilidad grosera… https://t.co/6mOmK1X38s — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 27, 2026

Más allá de las interpretaciones políticas, el fallo representa un paso clave en un litigio iniciado en 2015 y que había tenido un revés en 2023 bajo la jueza Loretta Preska. Sin embargo, el caso aún no está cerrado: las partes podrían recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que deja abierta la posibilidad de un nuevo capítulo judicial.

En este contexto, el caso YPF volvió a convertirse en un símbolo de la grieta argentina: un mismo fallo que es leído como triunfo por todos los sectores, pero que al mismo tiempo profundiza las diferencias sobre el rumbo económico y político del país.