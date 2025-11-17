Fallo judicial en Mendoza: un niño padece la enfermedad de crecimiento que tuvo Messi y la prepaga deberá cubrir el 100% del tratamiento

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó a una prepaga cubrir íntegramente el tratamiento con hormona de crecimiento para un niño de 11 años con déficit de GH y retraso de crecimiento intrauterino, tras una negativa parcial que dejaba a la familia una diferencia superior al millón de pesos. Cabe resaltar que se trata de la misma condición que enfrentó Lionel Messi a los 11 años, cuando inició un tratamiento similar que posibilitó su desarrollo y su posterior trayectoria deportiva.

El fallo, fechado el 15 de septiembre de 2025 y difundido por Microjuris.com Argentina, explicó que la salud del menor podría atravesar “problemas irreparables” sin el tratamiento correspondiente. Los jueces subrayaron que la solución adecuada era remover cualquier obstáculo para garantizar el acceso, y aclararon que la hormona de crecimiento “se encuentra contemplada” para cobertura plena según la Resolución 500/04 APE, contradiciendo lo sostenido por OSDE.

Cabe destacar que la prepaga se había negado a dar la cobertura total y solo ofrecía el 40%, dejando a cargo de la familia una diferencia que, según un mail, ascendía a $1.023.903,60.

El tribunal también recordó que el Programa Médico Obligatorio constituye un “piso de prestaciones mínimas y no máximas”, por lo que la cobertura debía ser total. En esa línea, afirmó que en este tipo de reclamos “lo que está en juego es, ni más ni menos, su derecho a la salud, su integridad psicofísica, su plenitud, y su seguridad”, con el “interés superior del niño” como criterio central.