Fallo inédito en Mendoza: la Justicia le prohibió a una madre subir fotos de su hija a redes sociales

En una resolución que abre debate sobre los límites de la exposición digital en el ámbito familiar, la Justicia de Mendoza dispuso que una madre retire de sus redes sociales todas las imágenes de su hija adolescente y se abstenga de volver a publicarlas. El fallo establece un límite concreto a la práctica conocida como “sharenting”, es decir, la difusión habitual de contenidos sobre hijos por parte de sus padres.

La medida fue dictada por la jueza Carina Viviana Santillán Gitto, titular del Juzgado de Familia de Gestión Asociada de Las Heras. La intervención judicial se produjo luego de que la adolescente manifestara su oposición a que su vida cotidiana continuara siendo expuesta en distintas plataformas digitales.

La resolución no solo prohíbe futuras publicaciones, sino que también ordena la eliminación de todo el material previo en el que la joven pueda ser identificada, con el objetivo de resguardar su derecho al honor y a la intimidad.

Desde el punto de vista jurídico, la magistrada fundamentó su decisión en el principio del interés superior del niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional. En ese marco, sostuvo que la responsabilidad parental no implica un poder ilimitado sobre la imagen de los hijos, sino una función de cuidado que debe ajustarse al grado de madurez del menor.

Fuentes judiciales indicaron que el fallo también ponderó la tensión entre la libertad de expresión de la madre y la protección de la integridad psíquica de la adolescente. En este sentido, se aplicó el criterio de autodeterminación informativa, que reconoce la posibilidad de decidir sobre el uso de la propia imagen y los datos personales, incluso en el caso de menores con capacidad progresiva.

La jueza basó su resolución en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, el fallo analiza el carácter irreversible de la huella digital, señalando que las imágenes publicadas en redes sociales —en este caso plataformas como Tinder y Happn— pueden escapar al control del usuario y derivar en situaciones como ciberacoso o suplantación de identidad.

En los considerandos, el juzgado entendió que la reiteración de publicaciones pese al pedido de la adolescente configuró un ejercicio abusivo de la responsabilidad parental. El Código Civil y Comercial establece que los progenitores deben velar por la intimidad de sus hijos, un mandato que adquiere especial relevancia frente a la exposición en plataformas masivas como Instagram, Facebook o TikTok.

El fallo también contempla herramientas procesales para asegurar su cumplimiento. Entre ellas, la posibilidad de imponer sanciones económicas diarias en caso de incumplimiento, además de haber otorgado una tutela judicial rápida para evitar que el presunto daño continuara ampliándose.

Especialistas señalan que la decisión se inscribe en una tendencia creciente de judicialización de conflictos familiares vinculados al uso de tecnología. En Argentina, el caso podría sentar bases para futuras acciones similares, en un contexto donde la discusión sobre privacidad y exposición digital gana cada vez más espacio en los tribunales.