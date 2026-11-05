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Patricia Walsh
Tenía 74 años

Falleció Patricia Walsh, exdiputada nacional e hija de Rodolfo Walsh

Después de estar internada durante varios días y luego de una operación de pulmón, la periodista e hija de Rodolfo Walsh murió a los 74 años.

La exdiputada Patricia Walsh falleció, este jueves, luego de haber sido operada de una afección pulmonar y estar internada durante varios días.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la hija del periodista Rodolfo Walsh murió, a los 74 años, en la clínica Suizo Argentina, por una complicación devenida en una neumonía.

Fue una reconocida política y referente de izquierda, que ejerció como legisladora tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; impulsó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas en 2003 y fue candidata a la presidencia de la Nación en dos oportunidades.

Hasta hace algunas semanas, Walsh trabajó fervientemente en la defensa de los Derechos Humanos y fue querellante en el juicio denominado la “Masacre de la calle Corro” donde, este año, tuvo una gran participación debido a que una de las víctimas había sido su hermana, María Victoria Walsh, quien murió el 29 de septiembre de 1976.

En mayo pasado, prestó una declaración testimonial muy relevante, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, para exigir justicia por el asesinato de su hermana y los otros cuatro militantes perpetrado por última dictadura militar.

En 2025, llevó adelante una presentación judicial conjunta con la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman para exigir la preservación de los archivos históricos de la Armada ante la posibilidad de que sean destruidos.

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