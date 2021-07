Su discapacidad nunca fue impedimento, por lo que se trasformó en un vecino reconocido por su pujanza.

En las últimas horas las redes sociales se inundaron de mensajes con mucho afecto para con él y para su familia. Siempre transitando las calles de La Consulta, recientemente su situación de salud se había complicado después de contraer Covid-19. Esto; sumado a su salud de base, generó un deterioro en su estado que no pudo superar.

Su condición de discapacidad fue un desafío para él, pero también para quienes lo frecuentaban. Compartir los días y las salidas con “el Eze”, era aprender a ser empático, a darle el espacio a otros, a integrar; a ser un poco mejor persona.

Las redes se inundaron de mensajes

“No tengo palabras, es muy triste todo. ¡Sé que estás descansando en paz, ¡Dios te necesitaba a su lado, espero tu familia encuentre el consuelo y que tengan las fuerzas necesarias para salir adelante, dale fuerzas Dios mío!!! Le agradezco a Dios haberte conocido te llevaré en mis recuerdos”.

“Tu luz va a seguir brillando en nuestras vidas como siempre, ejemplo de lucha y amor incondicional. Gracias x todos los años que me aconsejaste me cuidaste y me diste fuerzas para seguir, gracias x tantas carcajadas y paseos, por ser tan vos con esa luz y esas ganas de vivir siempre. Quien te conoció sabe muy bien de que hablo de seguro todo el pueblo está de luto porque cada persona te conocía y apreciaba tanto porque vos sos eso por siempre. Te amo tío”

“Ya no estás entre nosotros, pero cuántas enseñanzas nos dejaste!!!! ¡Cada palabra tuya era una esperanza! Siempre adelante, siempre seguir, con felicidad, ¿cuántas charlas? en dónde me enseñaste que la vida valía la pena ser vivida! ¡Vos fuiste y sos un ejemplo de que cuando uno quiere puede! ¡El ambiente del básquet te va a extrañar Eze! ¡Tan querido por todos y tan presente siempre!!!!! Nunca una queja, una palabra de desaliento…….no eras para este mundo, pero la puta!, cómo se te va extrañar”.

