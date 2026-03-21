Falleció el periodista Ernesto Cherquis Bialo

Este viernes falleció el periodista uruguayo nacionalizado argentino Ernesto Cherquis Bialo, a sus 85 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, murió luego de pasar por una internación que había solicitado dadores de sangre.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

Cherquis Bialo fue director de Medios de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) durante los últimos años de gestión de Julio Humberto Grondona.