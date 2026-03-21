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El final de una era

Falleció el periodista Ernesto Cherquis Bialo

El periodista uruguayo, que había sido vocero de la AFA tuvo una recaída de su salud en las últimas horas. Tenía 85 años.

Este viernes falleció el periodista uruguayo nacionalizado argentino Ernesto Cherquis Bialo, a sus 85 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, murió luego de pasar por una internación que había solicitado dadores de sangre.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

Cherquis Bialo fue director de Medios de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) durante los últimos años de gestión de Julio Humberto Grondona.

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