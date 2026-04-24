Falleció el bebé que estaba internado en el Notti, víctima de maltrato infantil

El caso que conmocionó a la rovincia durante los últimos días tuvo el desenlace más temido. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento del niño de 1 año y 10 meses que permanecía internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Notti.

El menor no logró recuperarse del cuadro crítico con el que ingresó al nosocomio, tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio. Con el deceso del pequeño, la Fiscalía de Homicidios, que ya había imputado a Cristian Gonzalo Fragapane por tentativa, deberá agravar la calificación legal a homicidio simple agravado por alevosía.

Los informes médicos fueron determinantes para la Justicia. Los especialistas concluyeron que las lesiones del niño son compatibles con el síndrome del bebé sacudido, una modalidad de maltrato infantil que provoca lesiones internas severas debido a zamarreos violentos.

El hecho ocurrió la noche del 10 de abril en una vivienda de Luján de Cuyo. En ese momento, Fragapane se encontraba al cuidado de la víctima y de su hermano mellizo. Si bien inicialmente se barajó la posibilidad de que el cuadro fuera una complicación de la epilepsia que padecía el menor, el patrón de las lesiones cerebrales detectado en el Notti descartó cualquier causa natural.

La investigación también puso la lupa sobre el historial clínico del bebé. Se detectó que, meses atrás, el niño había sufrido una fractura, aunque en aquel control previo los indicadores no habían sido suficientes para dar intervención a la Justicia.

Sin embargo, la combinación de aquel antecedente con el cuadro de maltrato actual permitió a la Fiscalía consolidar la hipótesis de un entorno de violencia recurrente.