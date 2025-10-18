Falleció Armando Beningazza, recordado vecino y creador de juguetes de San Martín

Armando Beningazza fue un reconocido vecino del departamento de San Martín, cuya vida estuvo dedicada a la creación artesanal de juguetes originales. Su trabajo, marcado por la pasión y el ingenio, alegró la infancia de generaciones de niños, y se convirtió en parte de la memoria colectiva de la Zona Este.

Los restos de Armando Beningazza son velados en la sala 4, ubicada en Avenida Alem 121 de San Martín, y serán inhumados este viernes a las 17.30 en el cementerio de Buen Orden.

Desde la comuna recordaron que “su legado permanece en cada pieza hecha con amor y en la memoria de miles de pequeños sanmartinianos que tuvieron la fortuna de disfrutar de su inventiva aplicada al entretenimiento”.

El intendente Raúl Rufeil invitó a la comunidad a elevar una plegaria por su eterno descanso y a mantener vivo el recuerdo de un vecino que dejó huella a través de su arte y su dedicación.

Armando dedicó su vida a crear sonrisas. Su arte fue jugar, y su recuerdo seguirá vivo en cada niño que alguna vez disfrutó de su talento.