FADEP le ganó la final a La Amistad y ascendió al Federal A

Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) logró un histórico ascenso al Federal A tras ganarle 3 a 2 a La Amistad de Cipolletti, en una de las finales del Torneo Regional Amateur, disputada este domingo en el Estadio Osvaldo Centioni -de Jorge Newbery de Villa Mercedes-. El árbitro del cotejo fue Diego Saúl Novelli.

En un partido cargado de intensidad y acciones ofensivas, sería FADEP el que se adelantaría en el marcador a los 22′ minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo de Brian Zabaleta tras un centro de Luciano Ortega. Sin embargo, La Amistad lograría reponerse y llegar a la igualdad sobre el final de la etapa inicial gracias a un tanto de Nicolás Figueroa.

Brian Zabaleta anotó el primer gol de FADEP en la final (Foto: Prensa de FADEP).

Ya en el complemento, Gonzalo Klusener puso en ventaja nuevamente a los mendocinos a los 13′ al convertir un penal sancionado por una infracción de Lucas Mellado, que fue expulsado. Sin embargo, pese a encontrarse abajo en el marcador y con un jugador menos, el equipo de Cipolleti volvería a igualar el marcador. A los 28′ Santiago Gómez estableció el 2-2 que parecía ser definitivo.

Y cuando el encuentro estaba atravesando sus segundos finales, nuevamente aparecería Klusener para sentenciar el pleito a los 51′, otra vez de penal.

Con este resultado, FADEP consiguió un histórico ascenso para la institución, y jugará el Federal A, categoría donde también militan Huracán Las Heras y Atlético San Martín.

FADEP consiguió un histórico ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino (Foto: Prensa de FADEP).

SÍNTESIS DEL PARTIDO

La Amistad (2): Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Mauro García, Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.

FADEP (3): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Tomás López y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Goles: PT: 22′ Brian Zabaleta (F), 45′ Nicolás Figueroa (LA). ST: 14′ Gonzalo Klusener (F), 28′ Santiago Gómez (LA), 51′ Gonzalo Klusener (F).

Expulsados: ST: 13 fue expulsado en La Amistad, por doble amonestación, Lucas Mellado (LA) por doble amonestación; 51′ fue expulsado en La Amistad Matías Persia.

Estadio: Osvaldo Centioni, del club Jorge Newbery de Villa Mercedes

Árbitro: Diego Saúl Novelli´.