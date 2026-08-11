Facundo Moyano rompió el silencio sobre el polémico episodio con su novia Candela Arizaga

Facundo Moyano, ex diputado nacional e hijo del líder sindical Hugo Moyano, habló por primera vez sobre el episodio que protagonizó junto a su novia, Candela Arizaga, que lo llevó a pasar un día detenido y a ser imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

En una entrevista exclusiva con Telefe Noticias, Moyano defendió su accionar, negó las acusaciones y sostuvo su inocencia.

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la revelación de un dato que hasta ahora no había trascendido: según Moyano, Candela Arizaga sufrió un paro cardíaco dentro de su departamento durante la madrugada del martes 4 de agosto. Esta emergencia habría ocurrido antes de que la joven saliera del edificio, ubicado en la avenida del Libertador al 5400, y fuera registrada por cámaras de seguridad corriendo descalza y semidesnuda por las calles de Belgrano.

“Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, afirmó Moyano. El dirigente sindical aseguró haberle practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su novia. Según su versión, Arizaga no recuerda ese momento porque estaba inconsciente. Moyano sostuvo tener registros de lo ocurrido dentro de su vivienda y expresó su deseo de mostrárselos a Arizaga para que comprenda lo sucedido.

El relato de Moyano aporta una explicación diferente sobre uno de los puntos que generaba interrogantes en la reconstrucción de los hechos. Inicialmente, se había informado que el encargado del edificio llamó al 911 solicitando una ambulancia para Moyano, quien supuestamente estaba sufriendo un ataque al corazón. Sin embargo, el ex diputado aclaró que la emergencia médica fue de Arizaga y que él fue quien solicitó la ayuda.

Con respecto a las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran a Arizaga corriendo y a personas persiguiéndola, Moyano cuestionó la interpretación que se hizo de uno de los registros. Aseguró que el hombre que aparece inmediatamente detrás de la joven no es él, sino un efectivo policial. Reconoció aparecer en otro momento de la secuencia, pero explicó que no pudo correr tras ella de inmediato porque Arizaga bajó en ascensor y él tuvo que esperar a que el elevador volviera a subir.

Durante la entrevista, Moyano también abordó el tema del consumo de estupefacientes en las horas previas al episodio. Negó rotundamente haber consumido cocaína y afirmó no ser adicto. Cuando se le preguntó sobre lo que habían consumido, evitó responder por su pareja, remitiéndose a sus declaraciones. Moyano también explicó por qué se negó a realizar los análisis de sangre y orina solicitados por la Justicia, alegando que fue una sugerencia de sus abogados.

Videos y testimonios: pruebas en disputa

Moyano afirmó poseer videos y grabaciones del interior de su departamento que respaldarían su versión. Sin embargo, hasta el momento ha decidido no aportar estas imágenes a la investigación. Su intención es mostrárselas a Arizaga y a algunos periodistas. Remitiéndose a las declaraciones de su novia, quien negó la existencia de violencia de género, Moyano insistió en que las imágenes en las que aparece Arizaga corriendo no respondían a un intento de escapar de él.

Candela Arizaga, por su parte, declaró ante la Justicia y habló con la prensa, negando la existencia de violencia y atribuyendo su comportamiento a un brote. Aseguró que el problema nunca fue con Moyano y que corría asustada por la presencia policial. Las pruebas presentadas por ambas partes y los testimonios de los involucrados serán clave para determinar la verdad sobre lo sucedido esa fatídica madrugada. El caso continúa siendo investigado por la Justicia.