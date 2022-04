Los reclamos por el servicio del transporte en el Valle de Uco no culminan. En este caso, Mario Vadillo expuso la situación por la que pasan estudiantes del IES 9-009 de Tupungato, utilizando el recorrido Tunuyán- Tupungato.

«Más de una hora entre Tunuyán y Tupungato, viajando parados en violación a la ley para recorridos en rutas, en riesgo los jóvenes estudiantes del IES 9-009 de Tupungato. Que espera el Emop para sancionar a la empresa Cata un accidente?», escribió Vadillo en redes sociales.

En comunicación con Diario NDI el Diputado Mario Vadillo explicó que se encuentran trabajando en conjunto con la Concejala del Partido Verde en San Carlos, Leonor Bianchetti, para conseguir respuestas y exigir mejoras de parte de la empresa CATA Internacional la cual es la única que trabaja en la zona del Valle de Uco en la prestación del servicio de transporte.

Parte de los reclamos

Entre los reclamos que presenta el informe detalla, «En el Valle de Uco, no se garantiza el interés general y el bien común en materia de Transporte Público de Pasajeros, impidiendo el desarrollo humano y económico, demográfico y sustentable de sus localidades. Por el contrario, año tras año va disminuyendo la calidad de los coches por su falta de renovación, se va limitando las frecuencias y recorridos, y lo que es aún peor, se va aumentando el costo del pasaje. No existe protección de los intereses de los usuarios, no se ha reglamentando el ejercicio de sus derechos, ni se promueve su participación en la fiscalización y control del sistema, ni siquiera se responde a los reclamos que se hacen todos los días».

Videos registrados

Denuncian discriminación

El Servicio de Transporte Público de Pasajeros en el Valle de Uco, sufre preferencias en determinadas localidades por su rentabilidad y discriminación a las que no meritan ganancias a las empresas.

No existe continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios que se están prestando sin los estudios pertinentes realizados por el Poder Ejecutivo para establecer tarifas justas y razonables, recorridos, frecuencias y tipologías de transporte para garantizar los mínimos legales de la Ley 6.082, el Decreto Reglamentario N° 867/1994, la Ley 7.412, la Ley 24.240 y la CN. «Que por este acto, ante un interés razonable y suficiente, vengo a reclamar por el deplorable servicio que brinda la empresa de transportes CATA en el Valle de Uco, y en el Departamento de San Carlos particularmente» indica el formulario firmado por Leonor.