Exportaciones: en medio de crisis diplomática con Brasil, la FEM se alineó a un intendente

La escalada de tensión diplomática entre Argentina y Brasil, originada tras los cruces públicos entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, generó preocupación en el sector empresario mendocino.

La Federación Económica de Mendoza (FEM) advirtió que un deterioro en la relación bilateral podría tener consecuencias para la economía provincial, dada la importancia que tiene el mercado brasileño para las exportaciones locales.

Días atrás, el que levantó la voz fue el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez. El que hace silencio es el cornejismo, empezando por el gobernador Alfredo Cornejo. Nadie ha expresado la vergüenza ajena que, dicen por lo bajo, les genera la actitud de Milei.

“Miles de mendocinos trabajan para colocar sus productos en Brasil, quien nos compra más del 30% de nuestras exportaciones. Otros ponen sus mayores esfuerzos en recibir a los más de 100 mil turistas brasileños que nos visitan por año y que queremos (necesitamos) que vuelvan. Fundamentalmente por eso me preocupan las declaraciones que erosionan estos vínculos estratégicos y que pueden generar perjuicios concretos para provincias como la nuestra”, dijo el intendente por redes sociales.

Ahora se sumó la FEM, días después del escándalo. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad sostuvo que “cuidar los vínculos estratégicos también es defender la producción y el empleo” y remarcó que los desacuerdos políticos o ideológicos no deberían afectar la relación entre ambos países cuando están en juego el comercio, las inversiones y el desarrollo de las economías regionales.

La FEM recordó que Brasil es el principal socio comercial de Argentina y el destino más importante para buena parte de la producción mendocina. En ese sentido, subrayó que mantener una relación sólida con el país vecino resulta fundamental para preservar las oportunidades de crecimiento, el intercambio comercial y las fuentes de trabajo vinculadas a la actividad exportadora.

La entidad también hizo un llamado a sostener relaciones institucionales basadas en el respeto y la previsibilidad. Según planteó, en un contexto en el que Argentina busca incrementar sus exportaciones y atraer inversiones, es indispensable fortalecer la confianza con sus principales socios comerciales.

En el cierre del comunicado, la Federación Económica de Mendoza afirmó que la política exterior debe orientarse a consolidar la cooperación internacional y generar un escenario favorable para el desarrollo del sector privado. “Las empresas, los trabajadores y las economías regionales necesitan estabilidad y más oportunidades para crecer”, concluyó.