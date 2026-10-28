Expansión: un grupo de artistas tunuyaninos presentarán una obra en el Teatro Independencia

Este viernes 30 de octubre desde las 20:30, el Teatro Independencia recibirá una obra que se ganó el corazón de miles de espectadores en el deparamento de Tunuyán. Se trata de Hércules, un musical en el Olimpo, la cual se presentó por el elenco estable de la Municipalidad durante las vacaciones de invierno.

Un show que a lo largo de dos semanas de presentaciones en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano logró albergar a más de diez mil espectadores. Lo que permitió mostrar el nivel de los jóvenes y de la escenografía, dando paso a que se presenten en uno de los teatros más emblemáticos de la provincia.

Desde el municipio aseguraron que: “en Tunuyán, las propuestas impulsadas desde la Dirección de Cultura generan oportunidades para que artistas locales desarrollen sus capacidades, construyan experiencias y proyecten su trabajo más allá de las fronteras departamentales. La llegada de Un musical en el Olimpo al principal teatro de la provincia constituye una muestra de ese recorrido y del alcance que pueden lograr las producciones realizadas con talento local“.

Esta es una oportunidad única para que 33 jóvenes artistas demuestren sus capacidades en este importante teatro mendocino. Como así también se mostrará el trabajo que se realizó durante semanas para la producción artística, escenográfica, técnica y más.

Las entradas van a poder adquirirse mediante la boletería física del propio Teatro Independencia.