El joven sancarlino está de regreso en Mendoza y el 11 de febrero se presenta en el Teatro Independencia de la Capital.

El mítico Teatro Independencia de Mendoza será el próximo gran escenario para la presentación de Jasiel Nahin. El “bailaor” trabaja desde hace años en España donde su destreza lo llevó a posicionarse, y ocupar un lugar importante en la escena de la danza de aquel país.

El recorrido del “bailaor” lo llevó no solo por Norte América sino por ciudades de Asia (más de 33, incluida China) y prácticamente toda Europa. Sin olvidarse de su lugar, Jasiel vuelve periódicamente a su Mendoza natal y este 11 de febrero desde las 21 horas, se presentará en el Independencia.

La presentación se denomina «Mirando Dentro» y las entradas para la misma, pueden adquirirse por el sitio EntradaWeb.

Parte de su historia

Originario de Pareditas, la historia de Jasiel es conocida por la gente de San Carlos. Su familia (en especial madre y hermana) está muy abocado a la enseñanza de danzas españolas. Desde hace varios años, los Nahin llevan adelante el Instituto de Danza Marisie donde personas de todas las edades, se instruyen en diversas danzas originarias de España logrando objetivos importantes que se ha reflejado en certámenes donde el instituto ha participado.

De allí surgió Jasiel pero sus ganas hicieron que se superara y desde hace unos años se instaló en Granada, España para nutrirse en el lugar que dio origen a su pasión familiar. Con el tiempo el joven pareditano conquistó escenarios de lugares como Nueva York: “estudié abogacía, pero decidí parar y perfeccionarme en el baile que es lo que me gustaba y me hacía feliz y eso me llevó a España”, expresó a medios provinciales años atrás.

