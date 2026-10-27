Exhumaciones y muestras de ADN: así buscan identificar a desaparecidos de la dictadura en Mendoza

En Mendoza todavía hay más de 130 personas desaparecidas durante la última dictadura militar que no pudieron ser identificadas. En su afán de que las posibilidades de encontrarlas aumenten, el Equipo Mendocino de Antropología y Arqueología Forense realiza un operativo en San Rafael que combina la toma de muestras genéticas a familiares con tareas de exhumación en el cementerio de Villa 25 de Mayo.

Según indicaron desde el Equipo, el trabajo apunta a sumar nuevos perfiles a la base genética, la cual permite comparar las muestras aportadas por familiares con restos humanos recuperados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Esa información puede resultar determinante para avanzar en identificaciones pendientes.

En ese sentido, Sebastián Gianotti, integrante del equipo mendocino, explicó que una de las prioridades es llegar a familiares de personas desaparecidas que todavía no hayan participado del procedimiento. “La idea fundamentalmente es trabajar colaborando con el Equipo Argentino de Antropología Forense para incrementar los perfiles genéticos, que básicamente es la obtención de muestras de sangre de aquellas personas que tienen un familiar desaparecido y que aún no han donado“, señaló desde San Rafael.

En este marco, durante esta instancia dos familiares se acercaron y aceptaron aportar muestras de referencia que quedarán incorporadas al banco genético para futuras comparaciones.

Exhumaciones en San Rafael para identificar víctimas de la dictadura

Además de recibir muestras de personas vivas, los especialistas trabajan en el cementerio de Villa 25 de Mayo para obtener información genética a partir de restos de familiares fallecidos. Cabe resaltar que este tipo de intervenciones cobran importancia cuando ya no hay parientes directos que se encuentren con vida y que puedan aportar una muestra.

En ese sentido, fuentes vinculadas a la investigación remarcaron que el objetivo es contribuir a la identificación de víctimas del terrorismo de Estado, tanto de personas desaparecidas en Mendoza como de mendocinos que fueron secuestrados y trasladados a centros clandestinos de detención ubicados en otras provincias.

Para ejemplificar la importancia de este tipo de tareas, Gianotti mencionó los avances recientes en las investigaciones realizadas en el excentro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. En esta línea, explicó que cada nuevo perfil genético puede ampliar las posibilidades de establecer una coincidencia con restos humanos recuperados en distintos puntos del país.

Cómo pueden aportar muestras los familiares

La convocatoria está dirigida a personas que tengan familiares desaparecidos entre 1974 y 1983 y que todavía no hayan aportado muestras genéticas.

Quienes se encuentren en esa situación pueden comunicarse con el Equipo Argentino de Antropología Forense o contactar al equipo mendocino a través de sus redes sociales para recibir asesoramiento y coordinar la toma.

Cabe resaltar que el procedimiento es gratuito y confidencial, y consiste en una pequeña extracción de sangre de un dedo. El proceso está precedido por una instancia de asesoramiento para explicar cómo se realiza y para qué se utiliza la muestra.