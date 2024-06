Exclusivo de NDI: la hija de Honoria del Carmen pidió que se intensifique la búsqueda

Desde el pasado 6 de mayo una familia de Tunuyán se encuentra en una difícil situación, ya que un miembro de su familia se perdió y a un día de cumplirse un mes no hay ninguna información que ayude a dar con su paradero.

Y es que, si bien las autoridades están trabajando para encontrar a Honoria del Carmen, nada da resultados positivos. Algo con lo que los parientes de la mujer no están nada contentos, debido a que esta abuela de 87 años salió de su casa como si nada el mes pasado y todavía están esperando un dato que los ayude a encontrarla.

Respecto a esto, desde Diario NDI nos pudimos comunicar con una de las hijas de esta mujer. La misma nos comentó lo difícil que es este momento y el “enojo” que hay para con las autoridades por la falta de resultados.

En primer lugar la mujer aseguró que “nos dicen desde la Fiscalía que siguen la búsqueda, pero ha quedado todo estancado”, y es que desde las fuerzas “se quedaron esperando resultados de las cámaras, pero nada por ese lado y no están buscando por otro”.

La hija de Honoria, que reside en Capital, hizo saber que los familiares que viven en Tunuyán siempre están en contacto con la Fiscalía para no quedarse atrás con la investigación, pero no se han recibido nada más que datos sin respaldo.

A este cuestionamiento, la hija de Honoria sumó que “pedimos es que se siga la búsqueda”, pues “se piensa que ya no está en Tunuyán, pero ella no tenía los medios como para irse”, continuó diciendo. Y es que la abuela “no tenía plata encima y ella no salía a ningún lado sola”, concluyó.

Por ahora, desde la familia y vecinos del departamento se espera que aparezcan datos verídicos que ayuden a encontrarla. Mientras tanto, las autoridades realizan operativos de búsqueda con drones y caballos por la orilla del río Tunuyán, aunque hasta el momento no hay buenas noticias.