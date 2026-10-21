Examen de ingreso a los colegios de la UNCuyo: casi la mitad de los aspirantes no llegó a los 6 puntos

Los resultados de los exámenes de ingreso a los colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dejaron un dato que merece atención: las notas altas fueron minoría y casi la mitad de los aspirantes no llegó a los 6 puntos de promedio. El relevamiento de 2.237 registros con calificación válida permite observar una distribución que abre interrogantes sobre los aprendizajes con los que los estudiantes concluyen la escuela primaria en Mendoza.

El rango más numeroso fue el de los promedios de 6 a menos de 7 puntos, con 488 aspirantes, equivalentes al 21,81% del total. Sin embargo, el segundo lugar correspondió al grupo que obtuvo entre 5 y menos de 6, con 461 casos (20,61%). Otros 384 estudiantes (17,17%) se ubicaron entre los 4 y los 5 puntos.

La concentración de resultados en esos segmentos plantea una pregunta incómoda para el sistema educativo: ¿qué está pasando con los aprendizajes de los alumnos antes de dar el salto a la secundaria?

Las notas altas, lejos de ser mayoría

Los números muestran que 1.108 aspirantes obtuvieron un promedio de 6 puntos o más, lo que representa el 49,52% de los registros analizados. En otras palabras, 50,48% quedó por debajo de los 6 puntos.

La distancia se vuelve todavía más evidente cuando se observan las calificaciones superiores. Solo 260 estudiantes alcanzaron promedios de 8 puntos o más, el 11,62% del total. Dentro de ese grupo, apenas 56 aspirantes (2,50%) se ubicaron en la franja de 9 a 10.

Por el contrario, 284 estudiantes obtuvieron menos de 4 puntos, un 12,70%. De ellos, 199 quedaron comprendidos entre los 3 y los 4 puntos; 77, entre los 2 y los 3; y otros ocho no llegaron a los 2 puntos.

El dato no permite afirmar, por sí solo, que todos esos alumnos tengan dificultades generalizadas. Sí muestra, en cambio, que los resultados más elevados estuvieron concentrados en una porción reducida de los aspirantes.