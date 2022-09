Micaela Manrique, quien se desempeña como presidenta de la Juventud Radical de Tunuyán debió renunciar a su puesto como Secretaria en el Concejo Deliberante de Tunuyán el pasado 1 de septiembre. Hace algunas horas se conocieron las razones de su renuncia, asegura que no quería dejar su puesto. Por el momento, no se han brindado comunicados oficiales al respecto.

«Mi intención nunca fue renunciar, de hecho esto bajo presión ejercida sobre mi persona por el Concejal Sebastián Pelletán». Dice la carta de Micaela, dirigida al presidente del Concejo Deliberante Emir Andraos, luego de que quedara sin trabajo. Si bien no cuenta detalles de la presión ejercida sobre su persona, lo expresa sin tapujos.

Todo habría comenzado en el mes de mayo, con la renuncia de la Concejal Victoria Villalobos. A partir de este momento, Micaela, quien era secretaria de Victoria, pasó a cumplir su rol de la mano del concejal reemplazante, Sebastián Pelletán.

Según explicaron del bloque Radical, Micaela iba a trabajar solo un par de meses, hasta que Pelletán designara alguien en su lugar, situación que dijeron haber consensuado con la joven, pero que ella desmiente.

«Por la presente y con respeto me dirijo a ustedes a fin de poder aclarar algunas cuestiones sobre mi trabajo. Mi intención NUNCA fue renunciar, he hecho esto bajo presión ejercida sobre mi persona por el Concejal Sebastian Pelletán que no ha tenido en cuenta mi trabajo y si ha puesto el foco en el lineamiento interno que tengo dentro de la UCR, que además no ha afectado en nada mi desempeño laboral» .

«Reitero, tuve que acatar su pedido bajo presión»

La carta de Micaela agrava la situación dentro del HCD, ya que la denuncia se enmarca la vulneración de sus derechos laborales (Art. 14 bis de la Constitución Nacional), al no cumplirse su contrato laboral de 1 año.

«Reitero, tuve que acatar su pedido bajo presión y no por voluntad propia. Mi incorporación fue anterior a la llegada de dicho concejal, y en ese momento fui designada como SECRETARIA DEL BLOQUE y no de un concejal en particular. Solicito que se respete mi designación hasta el año próximo, ya que no falto a mi

trabajo y lo hago de la mejor manera y con respeto por todos lo que aquí trabajan. Mi situación personal es muy difícil desde lo económico, me parece una total falta de respeto, comprensión y empatía siendo además la presidente de la juventud radical de mi partido. Lamento enormemente tener que hacer publica esta situación, pero no puedo dejar que pase desapercibido este hecho».

Por el momento no se han brindado comunicados oficiales al respecto, y tampoco se conoce la situación de Micaela dentro del partido, ya que además cumple o cumplía funciones de Presidenta de la Juventud.

Carta Micaela Manrique Tunuyán