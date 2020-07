El ex campeón del Mundo y medallista olímpico en los Juegos de Atlanta 96, utiliza su gimnasio para crear emprendimientos y así recaudar dinero.

Pablo Chacón tiene un corazón gigante. Todos quienes le conocen así lo afirman y el presente les da la razón a quienes saben de las bondades del púgil lasherino. Es que el ex campeón mundial y bronce olímpico en los Juegos de Atlanta 96, preocupado por el porvenir de los boxeadores que el entrena en su gimnasio, se las ingenió para crear dos emprendimientos para recaudar dinero.

En una entrevista dada en Radio Jornada (91.9) de la Ciudad de Mendoza, uno de los mejores plumas de la historia del boxeo nacional, contó que creó la marca Relámpago para vender aceite y se convirtió en una especie de distribuidor y representante de una marca de alimentos para animales para que sus muchachos puedan salir al tapete y ganarse un sueldo de manera digna.

“Estamos complicados como todo el mundo. Esta pandemia no discrimina clase social, sexo, edad, nada, y en mi caso, que me encuentro vinculado al deporte del boxeo tampoco. Todo está totalmente parado. No hay competencias” dijo Chacón en el programa “Para Vivir”. de dicha emisora.

“En mi caso cuento con mi gimnasio. Tengo una pensión con boxeadores. Creo que eso todo el mundo lo sabe. Actualmente hay seis chicos que son de diferentes provincias y hay dos o tres que son de Mendoza y están viviendo en el gimnasio. Algunos porque no pudieron volverse a sus provincias y otros porque prefirieron quedarse en la pensión” cuenta.

“Después de marzo todo se hizo difícil con esta pandemia. Los chicos se convirtieron en una familia más. Hubo que bancarlos. Con el paso del tiempo todo comenzó a complicarse. El tema de estar encerrados los ha afectado sicológicamente. Varios quisieron salir a trabajar pero no podían. Pese a ello algunos salieron y los detuvo la policía. Tuvimos que ir a sacarlos. Son chicos muy humildes, de bajos recursos que vinieron a Mendoza a buscar una mejor vida a través del deporte. Son chicos que están acostumbrados a trabajar” recalca el gran boxeador.

“Gracias Dios siempre recibo ayuda a través de amigos, por el lado de Acción Social del gobierno, de la Municipalidad de Las Heras. Estamos pasando un momento muy difícil, complicado” reconoce.

Deportistas y comerciantes

En el gimnasio hay una pensión en la cual conviven seis jóvenes boxeadores de Mendoza, Río Negro y Misiones, que además de entrenarse se dividen las tareas para atender y hacer el reparto de aceite y alimentos para mascotas.

“Tenemos dos proyectos en los cuales estamos trabajando. Tengo un salón en mi gimnasio que da hacia la calle que está acondicionado y con Armando Andrada, que es el entrenador que trabaja conmigo en el reparto de aceite comestible, habíamos estado conversando de hacer alguna sociedad y poner el nombre Relámpago, nombre yo utilizaba cuando peleaba y en eso estamos” confiesa.

“La idea es que los chicos salgan a vender el aceite en los barrios y quien los venda se gana un porcentaje. También tenía hablado con un amigo del Corralón Gomensoro de Guaymallén, que es Rodrigo Chiaramán, de vender comida para mascotas de la marca Magut y me dio luz verde. El me trajo la mercadería y los pibes salieron a vender. Mis hijos (Nicolás y Brisa) se han hecho cargo del negocio, la administración, de darles las tareas a los chicos” cuenta orgulloso.