Evacuaron a los turistas de Puente del Inca y advierten por un nuevo frente frío

Las autoridades dispusieron el traslado preventivo de los turistas que permanecían en Puente del Inca hacia Penitentes ante el deterioro de las condiciones climáticas en alta montaña. El operativo se lleva adelante de manera conjunta entre Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía de Mendoza y la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, mientras se mantiene habilitada la Ruta Nacional 7 únicamente hasta Puente del Inca.

Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que el paso internacional con Chile permanece cerrado hasta nuevo aviso, al igual que el Paso Pehuenche, debido a las bajas temperaturas y al pronóstico de un nuevo sistema frontal que ingresará durante este sábado. Además, aclararon que el tramo comprendido entre Puente del Inca y el Túnel Internacional Cristo Redentor continúa intransitable.

Las condiciones en la cordillera siguen siendo extremas. Durante la mañana se registraron 0°C en Uspallata, -6°C en Punta de Vacas, -11°C en Puente del Inca y -12°C en Las Cuevas. A esto se suman voladuras de nieve sobre la calzada y posibles formaciones de hielo, por lo que las autoridades solicitaron circular con máxima precaución, respetar los límites de velocidad, utilizar luces bajas y portar cadenas, cuya utilización es obligatoria durante toda la temporada invernal.

Desde Vialidad Nacional recomendaron a quienes tengan previsto viajar mantenerse informados sobre la evolución del tiempo antes de emprender el recorrido. El ingreso del nuevo frente frío podría volver a modificar las condiciones de transitabilidad en las próximas horas, por lo que no se descartan nuevas restricciones en el corredor internacional.