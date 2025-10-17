Eutanasia en Argentina: cinco proyectos y un debate que aún no despierta

La reciente aprobación de la eutanasia en Uruguay reavivó un debate pendiente en la Argentina: ¿debería el país permitir legalmente la muerte asistida? Aunque existen cinco proyectos presentados en el Congreso, ninguno logró avanzar por falta de consenso político.

Argentina fue pionera en 2012 con la Ley de Muerte Digna, que habilita a los pacientes a rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida. Sin embargo, la llamada eutanasia activa —es decir, la intervención médica para provocar la muerte de manera legal y asistida— sigue sin regulación.

En los últimos dos años se presentaron iniciativas bajo distintos nombres, como Ley de Buena Muerte o Régimen Legal de Asistencia para Terminar con la Propia Vida. Aunque los proyectos provienen de espacios políticos diversos —desde el peronismo hasta la UCR y el PRO—, todavía no hay acuerdo para unificar criterios ni establecer un marco común.

Uno de los textos más avanzados fue impulsado por el actual gobernador Alfredo Cornejo y la senadora Mariana Juri, quienes proponen que toda persona mayor de 16 años con una enfermedad grave o incurable pueda solicitar ayuda médica para morir. Su proyecto establece requisitos estrictos de consentimiento, control médico y confidencialidad, además de garantizar cobertura total del procedimiento en el sistema público y privado y permitir la objeción de conciencia de los profesionales.

En tanto, el diputado Miguel Ángel Pichetto presentó en 2024 una versión similar, con la diferencia de que exige nacionalidad argentina o residencia mínima de dos años, e incluye la eximición de responsabilidad penal y civil para los médicos que actúen dentro del marco legal.

Desde el kirchnerismo, Carolina Gaillard y Gabriela Estévez encabezaron una propuesta con enfoque de derechos humanos y cuidados paliativos, dirigida a mayores de 18 años. El texto prevé una revisión interdisciplinaria y el control de posibles conflictos de interés, además de crear una Comisión Nacional y comisiones jurisdiccionales que supervisen los casos.

A su vez, un grupo de legisladores de la UCR y el PRO, encabezado por Jimena Latorre, junto a Margarita Stolbizer, Karina Banfi, Sabrina Ajmechet y Martín Tetaz, impulsa un modelo inspirado en la normativa europea, aunque su tratamiento legislativo quedó postergado.

Un estudio del Conicet reveló que el 80% de los profesionales de la salud apoya la legalización de la eutanasia, y una encuesta del Observatorio Pulsar (UBA) mostró que el 77% de los argentinos respalda el derecho a decidir sobre la propia muerte en casos médicos extremos.