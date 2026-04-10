“Euphoria” se despide: la última temporada llega con cambios y sorpresas

La esperada tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha confirmada y marcará el cierre definitivo de la historia. El estreno será el 12 de abril de 2026, con un total de ocho episodios que se lanzarán de manera semanal.

Después de una larga pausa desde su segunda entrega, la serie creada por Sam Levinson vuelve con una propuesta renovada que introduce cambios tanto en la narrativa como en lo técnico. Considerada una de las producciones más exitosas de HBO (con múltiples premios Emmy y gran impacto global), esta última temporada busca cerrar la historia con un enfoque más ambicioso.

Uno de los aspectos más llamativos es su innovación visual: por primera vez, una serie de este tipo fue filmada en gran parte con película de 65 mm, combinada con el tradicional formato de 35 mm, lo que eleva su calidad estética y la acerca a una experiencia cinematográfica.

En cuanto al elenco, regresan figuras centrales como Zendaya, acompañadas por nuevas incorporaciones que darán que hablar. Entre ellas se destacan Sharon Stone, Rosalía, Natasha Lyonne y la influencer Trisha Paytas.

Además, la trama dará un giro importante con un salto temporal de varios años, alejándose del entorno escolar para mostrar a los personajes en una nueva etapa de sus vidas como adultos jóvenes, con conflictos más complejos y oscuros.