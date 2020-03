Eugenia Serrani fue recibida por una multitud en Tunuyán

Luego de culminar los actos centrales, la flamante Virreina volvió a su pueblo donde la esperaba un show artístico en el centro de Tunuyán y Vista Flores.

La hermosa rubia de ojos verdes volvió a su Tunuyán natal, donde cientos de personas la esperaron junto al Intendente, Profesor Martín Aveiro, el show de la Banda Militar Granadero Chepoya y más artistas locales.

Durante el recorrido por todo el centro del departamento, vecinos y turistas saludaron a Eugenia y al llegar a la plaza recibió un ramo de flores en manos del Intendente, donde además bailó al compas de la Banda Militar.

Luego de compartir su alegría junto al público, Eugenia emprendió su recorrido hacia Vista Flores donde fue recibida por las personas que más la conocen, las que la vieron nacer, crecer y transformarse en una mujer.

En cada uno de los recibimientos, vecinos expresaron que Eugenia debería haber sido Reina Nacional, frases que parecen no influir en la Virreina quien asegura estar feliz de compartir este camino junto a Mayra Tous «Sé que vamos a hacer lo necesario para que sea un gran año de trabajo juntas» comentó Eugenia en sus redes sociales.

«Cuesta encontrar palabras que expresen tantos sentimientos encontrados. Vendimia me deja no solo una hermosa experiencia sino también personas únicas para el resto de mi vida. Simplemente puedo decir gracias. A cada persona que me acompañó en este camino. A mi departamento, Tunuyán, por haberme elegido como su representante. A mi familia, amigos y a cada persona que me hizo sentir su cariño, gracias por haber confiado en mí. Todos son parte de este gran logro, y su alegría es la recompensa de todo el esfuerzo realizado» comentó la Virreina







