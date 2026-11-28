Estudiantes de La Plata está ante una oportunidad histórica. Este sábado, desde las 17, el Pincha enfrentará a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, por la final de la Copa Libertadores 2026. El equipo platense buscará levantar su quinta corona continental, mientras que el conjunto brasileño irá por la cuarta. El cruce, además, tendrá un condimento especial: volverán a encontrarse en una definición de América después de 58 años, en el mismo escenario donde el León consiguió su primer título.

El camino de Estudiantes hasta la final tuvo una particularidad: superó todas las instancias eliminatorias como visitante y nunca llegó a un partido de vuelta con ventaja en el resultado global.

En octavos de final dejó en el camino a Universidad Católica de Chile: después del empate 1-1 en La Plata, goleó 3-0 en Santiago. En cuartos volvió a definir fuera de casa: igualó 1-1 ante Corinthians en UNO y se impuso 1-0 en San Pablo para avanzar.

La serie más exigente llegó en semifinales, frente a Flamengo. Después de dos partidos muy disputados, la llave terminó 0-0 en los 180 minutos y se definió por penales en el Maracaná. Allí apareció Fernando Muslera, quien atajó tres remates del equipo brasileño y fue decisivo para que Estudiantes se impusiera 3-2 y consiguiera el pasaje a la final.

Las dudas de Estudiantes para la final

Alexander Medina deberá resolver algunas cuestiones para definir el equipo que saldrá a la cancha en Montevideo. La baja confirmada es la de Baltasar Rodríguez, expulsado durante el segundo tiempo del encuentro de vuelta ante Flamengo.

Fabricio Pérez y Edwuin Cetré aparecen como los principales candidatos para ocupar su lugar, aunque también existe la posibilidad de que ingrese Gastón Benedetti y el Pincha modifique su esquema para jugar con una línea de cinco defensores.

La otra incógnita pasa por Joaquín Correa, quien llega a la final tras una lesión muscular grado 2 en el bíceps de la pierna derecha. Si no está en condiciones para ser titular, Tiago Palacios acompañaría a Guido Carrillo en el ataque.

El recorrido de Palmeiras hasta la final

Palmeiras también tuvo que atravesar series complicadas para llegar a la definición. En octavos de final eliminó a Cerro Porteño de Paraguay por un global de 2-1, luego de empatar en San Pablo y ganar 1-0 en Asunción.

En las dos rondas siguientes necesitó de los penales para seguir en carrera. En cuartos de final empató 3-3 con Liga de Quito —ganó 1-0 en Brasil y perdió 3-2 en Ecuador— y se impuso 4-3 desde los doce pasos. En semifinales volvió a definir desde el punto penal, esta vez ante Fluminense: tras un global de 2-2, ganó 5-3 en la tanda y selló su clasificación.

Una final que revive la historia de 1968

El partido de este sábado será el cuarto enfrentamiento oficial entre Estudiantes y Palmeiras. Los tres anteriores se disputaron en mayo de 1968, cuando ambos equipos protagonizaron la final de aquella edición de la Copa Libertadores.

En ese momento, el reglamento establecía que, si los equipos terminaban igualados en el resultado global, debían disputar un tercer encuentro en cancha neutral. Por eso, después de dos partidos, la definición necesitó un desempate.

El primer cruce se jugó el 2 de mayo en La Plata y terminó con triunfo de Estudiantes por 2-1, con goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores. Servílio marcó para Palmeiras. Cinco días más tarde, el equipo brasileño ganó 3-1 en San Pablo, con dos tantos de Tupãzinho y uno de Rinaldo. Verón convirtió para el Pincha.

La definición se trasladó entonces al estadio Centenario de Montevideo, donde el 16 de mayo Estudiantes se impuso 2-0 con otro gol de Juan Ramón Verón y uno de Felipe Ribaudo. Así consiguió la primera Copa Libertadores de su historia.

Casi seis décadas después, el Pincha y el Verdao vuelven a encontrarse en el mismo estadio y con el mismo objetivo: quedarse con el máximo trofeo continental.

Las probables formaciones de Estudiantes y Palmeiras

Estudiante de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José López y Vítor Roque o Mauricio. DT: Abel Ferreira.

El partido, que comenzará a las 17 en el estadio Centenario de Uruguay, contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y podrá verse en directo a través de las señales de Fox Sports, Telefé, y por streaming mediante el plan premium de Disney+.